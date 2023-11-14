Тарифи на електрику: Die Welt засмутила європейців перспективою

Німеччина поступово відмовляється від традиційної енергетики на користь екологічної альтернативи

До 2035 року Німеччина планує повністю перейти на електроенергію з відновлюваних джерел. Однак і в 2040 році на країну чекають високі ціни, пише німецьке Die Welt.

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«Уряд Німеччини оголосив про мету забезпечити повне постачання на основі енергії вітру та сонця до 2035 року. Дослідження, якому досі мало уваги приділялося, показує, що цей план не може спрацювати. Також не буде дешевшої енергії у майбутньому», – пише Die Welt.

Видання зауважує, що надія на значне зниження ціни після перемоги зеленої енергетики – міф. Очікується, що вартість електроенергії на оптовому ринку становитиме в середньому 120 євро за МВт-год. З березня цього року у Німеччині торгують електроенергією на біржі нижче 102 євро.

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За даними Nord Pool, у кризовий 2022 рік середня ціна склала для Німеччини 235 євро за МВт-год, а ось 2021-го – 96 євро, а 2020-го – взагалі 30 євро.

Нагадаємо, до 2030 ФРН планує розширити використання геотермальної енергії так, щоб подавати в електромережі в 10 разів енергії більше. Канцлер Олаф Шольц особисто відвідав геотермальний проект Eavor Erdwärme Geretsried GmbH (Eavor Geretsried) у Геретсріді.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що глибинна геотермальна енергія має великий потенціал для вироблення тепла в Німеччині, оскільки Берлін прагне поступово відмовитися від викопного палива у своїй системі опалення. Про це пише Reuters.

За умови використання «глибинної» геотермальної енергії тепло витягується з геотермальних резервуарів на глибині понад 400 метрів. Для Німеччини це ті теплові насоси для побутових споживачів, а також геоТЕС, кількість яких, за словами канцлера, зросте з 42 до 54 до 2030 року.

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До слова, Німеччина пообіцяла виділити додатково 195 млн євро на енергопостачання та виживання підприємств в Україні. Про це заявила міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце під час зустрічі зі своїм українським колегою Олександром Кубраковим, повідомили у пресслужбі німецького міністерства економічного співробітництва та розвитку.

Шульце зазначила, що тепло та електроенергія є ключовими для життєздатності населення України, особливо з огляду на зиму, тому Німеччина збільшує підтримку критичної української енергетичної інфраструктури.

У німецькому відомстві вказали, що близько половини коштів мають бути використані для захисту енергетичної інфраструктури незадовго до початку зими, відновлення пошкодженої української енергосистеми та забезпечення використання енергоефективних технологій.