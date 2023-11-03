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Економіст оцінив наслідки зміни тарифів на залізничні перевезення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Економіст оцінив наслідки зміни тарифів на залізничні перевезення
«Укрзалізниця» наступного року ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення на 20%
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифу на залізничні перевезення може зупинити розвиток економіки – експерт

Підвищення тарифу на перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, може вдарити по бізнесу та потягти його вниз, і це негативно відобразиться на стані нашої економіки, яка тільки почала відновлюватися після кризи. Про це заявив керівник Центру політичного аналізу, експерт з міжнародної економіки Володимир Головко.

«Дійсно, ситуація напружена. Ми бачимо ситуацію навколо морського коридору, який був заблокований декілька днів, потім – посилення уваги до експортерів, ініціатива щодо скорочення строків повернення валютної виручки… Все це, та ще й вкупі з підвищенням тарифів УЗ, тягне бізнес униз. Зараз підвищення не на часі – особливо в контексті того, що нарешті пішло певне відновлення в економіці. Але увесь цей позитив буде з’їдатися підвищенням фінансового тягаря через тарифи», – пояснив експерт.

За його словами, Укрзалізниця має шукати інші шляхи фінансування, використовуючи свою позицію державної компанії, а не повертатися весь час до старої схеми, а саме – підвищення тарифів для бізнесу. Також негативом є те, що компанія ініціює підвищення без громадської дискусії.

«Є функція залучення через інвестиції, через боргові папери, і цей інструмент може бути використаний. Є можливість звернутися за грантовою та технічною допомогою, і нарешті  до кредитування. Багато було об’явлено Укрзалізницею міжнародних ініціатив, а їх реалізація де? Замість цього вона весь час повертається до старих методів – «візьмемо гроші з бізнесу», – наголосив Головко.

Як відомо, «Укрзалізниця» наступного року ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення на 20%. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

У свою чергу виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що підвищення тарифу на залізничні перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, може призвести до скорочення вантажопотоку, та фактично доб'є феросплавну галузь, яка перебуває у стагнації через високі ціни на ресурси та постійні обстріли підприємств.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення

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