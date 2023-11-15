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Голова Федерації металургів: Замість підвищувати тарифи, «Укренерго» потрібно провести переговори з кредиторами

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Голова Федерації металургів: Замість підвищувати тарифи, «Укренерго» потрібно провести переговори з кредиторами
«Укренерго» виступило з ініціативою підвищити тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу
фото з відкритих джерел

«Підвищення тарифу на передачу електроенергії прискорить зупинку наших підприємств», – Біленький

Металургійна галузь від початку війни знаходиться в дуже критичній ситуації через блокування портів та логістику, яка подорожчала у декілька разів. У такій ситуації підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке ініціює компанія «Укренерго», призведе до погіршення стану підприємств та прискорить їх зупинку. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

«Галузь від початку війни знаходиться в без перебільшення критичній ситуації. Будь-які додаткові чинники, які негативно впливають на наш фінансовий стан, неодмінно призведуть до ще більш складного положення, в якому опиняться як власники підприємств, так і працівники. У нас фактично безконтрольно зараз підвищуються залізничні тарифи, тарифи, пов’язані з електроенергією. Такими діями ми просто прискорюємо повну зупинку наших підприємств», – наголосив Біленький.

Він зауважив, що навіть до війни українському бізнесу приходилося жорстко конкурувати на світових ринках. Зараз же, коли логістика подорожчала, а тарифи підвищують, конкурувати стало практично неможливо.

«Зараз, коли ми маємо добре ставлення наших закордонних кредиторів до проблем, які є у наших державних корпорацій, потрібно максимально використовувати цей потенціал та домовлятися про відстрочення виплат за кредитами. Звісно, набагато простіше за традицією підвищити тарифи і перекласти всі свої проблеми на споживачів. Але споживачі сьогодні і споживачі до війни – це дуже різні споживачі, які об’єктивно вже не можуть задовольняти всі забаганки перелічених державних корпорацій», – резюмував Біленький.

Як відомо, «Укренерго» виступило з ініціативою підвищити тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Експерти енергетичного ринку виступили проти цього рішення – адже чергове зростання тарифів посилить кризу у багатьох галузях і в довгостроковій перспективі тільки погіршить економічну безпеку України.

Теги: тарифи Укренерго електроенергія

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