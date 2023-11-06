«Укрзалізницю» потрібно позбавити монополії – економіст
«Укрзалізниця» монополіст, тому ми постійно маємо підвищення тарифу при низькій якості послуг – економіст
«Укрзалізниця» користується своїм монопольним статусом, і саме тому постійно підвищує тарифи, не зважаючи на якість послуг, які вона надає. Тому, щоб тарифи зменшувалися, а клиєнти мали гарні послуги, компанію потрібно позбавити монополії на перевезення. Таке переконання висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
«Там, де монополіст, завжди буде постійне підвищення цін і тарифів при постійній низькій якості надання цих послуг. Тільки розбиття монополії «Укрзалізниці» може змінити ситуацію. Більше нічого. Це знову-таки один із елементів стратегії. А тут так само немає стратегії», – зауважив економіст.
Як приклад він навів ситуацію з монополією «Укрпошти», яка була подолана, і в результаті українські споживачі отримали якісні послуги з доставки товарів.
«Коли була тільки «Укрпошта», ми знали якість і ціну послуг пошти. А як тільки з’явилася «Нова пошта», вони стали конкурентами, і в результаті ми, споживачі, виграємо! Тому що маємо прекрасні послуги, швидкі і абсолютно доступні. Тобто, якби на ринку «Укрзалізниці», тобто залізничних перевезень, з’явився будь-який приватний конкурент, співмірний – ми би мали таку саму ситуацію», – наголосив економіст.
Як відомо, «Укрзалізниця» наступного року ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення на 20%. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.
У свою чергу в Федерації роботодавців транспорту України заявили, що за останній рік тарифи на вантажні залізничні перевезення вже зросли більш ніж удвічі, проте «Укрзалізниця» продовжує звітувати про збитки, і планує чергове підвищення тарифу. Водночас, зрозуміти природу збитків неможливо, адже свої фінансові результати компанія засекретила. Це викликає у бізнесу серйозні сумніви у тому, що керівництво УЗ ефективно розподіляє фінанси.
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