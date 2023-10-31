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«Ощадбанк» анонсував приємні зміни для клієнтів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Ощадбанк» анонсував приємні зміни для клієнтів
Переказ коштів із однієї картки «Ощадбанку» на іншу проходитиме без комісії
фото з відкритих джерел

Зміни передбачають лояльніші тарифи для українців

Із 1-го грудня «Ощадбанк» змінює карткові тарифи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

«Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету АТ «Ощадбанк» внесено зміни до Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, а саме скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток емітованих у ТП «Зарплатний» через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку», – йдеться в повідомленні.

Заплановані зміни передбачають лояльніші тарифи для українців. Зараз за кожен переказ клієнти банку платять три гривні. Після запровадження змін переказ коштів із однієї картки на іншу картку «Ощадбанку» проходитиме без комісії. 

Такі зміни будуть стосуватися тільки користувачів, які мають зарплатні картки. З часом ці тарифи будуть вводитися для всіх клієнтів.

Загалом банк змінює карткові тарифи на перекази коштів, надання виписок та інших послуг.

Нагадаємо, кількість відділень банків України у третьому кварталі поточного року скоротилася на 55 – до 5098. Це сталося за рахунок закриття відділень банків, що ліквідуються – Конкордбанку та Укрбудінвестбанку.

Раніше повідомлялося, що в «Ощадбанку» скасували комісію в 1% за конвертацію коштів при здійсненні операцій картками за кордоном.

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Теги: Ощадбанк тарифи банк

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