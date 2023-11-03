Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ

За прогнозом НБУ, скасування мораторію призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Крім того, це буде супроводжуватися заходами підтримки населення. Про це йдеться у жовтневому «Інфляційному звіті» Національного банку України.

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Відповідно до звіту, на прогнозному горизонті адміністративна інфляція поступово зростатиме. Вона визначатиметься подальшим подорожчанням низки продукції, зокрема тютюнової – внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі ЖКП.

«Водночас її (інфляцію – «Главком») стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу буде скасовано лише у 2025 році», – йдеться в документі.

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За прогнозом НБУ, скасування мораторію призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду.

«Попри нагальну потребу усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їх підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів.