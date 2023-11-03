Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ
фото: glavcom.ua

За прогнозом НБУ, скасування мораторію призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Крім того, це буде супроводжуватися заходами підтримки населення. Про це йдеться у жовтневому «Інфляційному звіті» Національного банку України.

Відповідно до звіту, на прогнозному горизонті адміністративна інфляція поступово зростатиме. Вона визначатиметься подальшим подорожчанням низки продукції, зокрема тютюнової – внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі ЖКП.

«Водночас її (інфляцію – «Главком») стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу буде скасовано лише у 2025 році», – йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, скасування мораторію призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду.

«Попри нагальну потребу усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їх підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями», – йдеться у звіті.

Нагадаємо,  у серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Теги: інфляція Володимир Зеленський президент населення тарифи комуналка НБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метью Міллер прокоментував звинувачення Росії, назвавши їх абсурдними
Держдеп США відкинув заяви Росії про причетність України до погромів в Дагестані
30 жовтня, 23:17
Туреччина планує забезпечити громадянам власну нафту
Туреччина поообіцяла забезпечити громадян власною нафтою
25 жовтня, 11:46
Депутат від «Єдиної Росії» вірить у перемогу Путіна на виборах у 2024 році
Депутат Держдуми РФ закликав знищити незгодних з Путіним росіян
20 жовтня, 22:18
Президент Єгипту запропонував палетинцям жити просто неба та у піску
Президент Єгипту запропонував поселити палестинських біженців у пустелі
19 жовтня, 10:44
Байден також зазначив, що захоплення сектору Газа Ізраїлем було б «великою помилкою»
Байден підтримав знищення ХАМАСу, однак є але
16 жовтня, 06:20
Лише невеликий відсоток українців прагнуть провести президентські вибори у наступному році
Чи потрібні президентські вибори у 2024 році: опитування зафіксувало однозначну відповідь
12 жовтня, 19:03
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував ситуацію на полі бою
11 жовтня, 05:54
За останні шість місяців в Україні загинули 1028 цивільних
Скільки цивільних гинуло на день за останні пів року: ООН оприлюднила дані
6 жовтня, 04:11
ЗСУ розгромили бронегрупу росіян під Урожайним
ЗСУ розгромили бронегрупу росіян під Урожайним
4 жовтня, 02:13

Особисті фінанси

Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ
Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ
Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати
Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати
Пенсійний фонд розповів, як отримати виплати за довіреністю
Пенсійний фонд розповів, як отримати виплати за довіреністю
Скільки українці платитимуть за газ з 1 листопада: стали відомі тарифи
Скільки українці платитимуть за газ з 1 листопада: стали відомі тарифи
Надбавки до пенсій: які зміни чекають з 1 листопада
Надбавки до пенсій: які зміни чекають з 1 листопада
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
30K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
18K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
13K
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
13K
У Кропивницькому пролунали вибухи
7655
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту