НКРЕКП заявляє про подальшу лібералізацію ринку електроенергії

«Оператор ринку» заявляв, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні

НКРЕКП планує розглянути питання про перегляд прайс-кепів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) працює над подальшою лібералізацію ринку електроенергії.

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Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.

В ньому зазначається, що 9 листопада 2023 року НКРЕКП планує розглянути питання про перегляд прайс-кепів на організованих сегментах ринку електричної енергії.

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«Прийняття цього рішення є черговим кроком Регулятора в напрямку подальшої лібералізації ринку електричної енергії, а також синхронізації стандартів роботи на українському ринку з ринками європейськими, що є обов’язковою умовою набуття Україною членства в ЄС», – наголосили в Регуляторі.

НКРЕКП зауважує, що перегляд прайс-кепів та розширення часових меж їх дії створює фінансово-економічні підґрунтя для роботи на ринку високоманевреної (пікової) розподіленої генерації, що є особливо важливим з для посилення надійності енергосистеми під час проходження зими в умовах війни.

«Це стане ефективним інструментом для покращення інвестиційного клімату в країні, зокрема, залучення інвестицій в енергетичну галузь», – підкреслили в Регуляторі.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.

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Також голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець заявляв, що запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії.