НКРЕКП планує вирішити проблему недоплат зеленим інвесторам

В умовах війни зелена енергетика є важливою галуззю для підтримки енергобезпеки держави

Регулятор докладає зусилля для врегулювання питання розрахунків

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг планує не допустити накопичення боргів в секторі зеленої енергетики у 2023 році та вирішити проблему застарілих боргів, оскільки в умовах війни ця галузь є важливою для підтримки енергобезпеки держави.

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Як повідомляє Українська вітроенергетична асоціація, відповідна підтримка була досягнута за результатами робочої наради 16 лютого керівництва НКРЕКП з представниками галузевих асоціацій ВДЕ.

Так, під час свого виступу голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський запевнив, що комісія докладає зусилля для врегулювання питання розрахунків. За його словами, НКРЕКП вперше за 2 роки передбачив у тарифі на передачу НЕК «Укренерго» на 2023 рік всі витрати на ВДЕ, маючи на увазі включення 20% вартості товарної продукції ВДЕ, які в попередні роки не закладалися в тариф.

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Водночас в НЕК «Укренерго» зазначили, що компанія вже на початку року почала відчувати дефіцит коштів, що не дозволить оплачувати послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ вчасно та в повному обсязі.

«Загалом проведена нарада викликала обережний оптимізм у представників сектору ВДЕ. Виробники з ВДЕ сподіваються, що НКРЕКП реагуватиме на проблеми галузі та вирішуватиме їх ефективно і професійно», – підкреслюють в асоціації.

УВЕА вважає, що такі регулярні зустрічі тільки сприяють конструктивному та фаховому виведенню сектору ВДЕ із затяжної фінансової кризи.

Нагадаємо, на думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади – Міністерство енергетики, Комітет з питань енергетики у Верховній Раді та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

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Раніше повідомлялося, що держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році.

На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.