Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

НКРЕКП планує вирішити проблему недоплат зеленим інвесторам

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
НКРЕКП планує вирішити проблему недоплат зеленим інвесторам
В умовах війни зелена енергетика є важливою галуззю для підтримки енергобезпеки держави

Регулятор докладає зусилля для врегулювання питання розрахунків

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг планує не допустити накопичення боргів в секторі зеленої енергетики у 2023 році та вирішити проблему застарілих боргів, оскільки в умовах війни ця галузь є важливою для підтримки енергобезпеки держави.

Як повідомляє Українська вітроенергетична асоціація, відповідна підтримка була досягнута за результатами робочої наради 16 лютого керівництва НКРЕКП з представниками галузевих асоціацій ВДЕ.

Так, під час свого виступу голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський запевнив, що комісія докладає зусилля для врегулювання питання розрахунків. За його словами, НКРЕКП вперше за 2 роки передбачив у тарифі на передачу НЕК «Укренерго» на 2023 рік всі витрати на ВДЕ, маючи на увазі включення 20% вартості товарної продукції ВДЕ, які в попередні роки не закладалися в тариф.

Водночас в НЕК «Укренерго» зазначили, що компанія вже на початку року почала відчувати дефіцит коштів, що не дозволить оплачувати послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ вчасно та в повному обсязі.

«Загалом проведена нарада викликала обережний оптимізм у представників сектору ВДЕ. Виробники з ВДЕ сподіваються, що НКРЕКП реагуватиме на проблеми галузі та вирішуватиме їх ефективно і професійно», – підкреслюють в асоціації.

УВЕА вважає, що такі регулярні зустрічі тільки сприяють конструктивному та фаховому виведенню сектору ВДЕ із затяжної фінансової кризи.

Нагадаємо, на думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади – Міністерство енергетики, Комітет з питань енергетики у Верховній Раді та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році.

На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.

Теги: НКРЕКП Укренерго енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські пропагандисти вже не знають, що вигадати
Відключення світла, повістки таксистам та українські діти на польських полях: головні фейки РФ за тиждень
9 лютого, 17:15
Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах
В одній із областей застосовуються аварійні відключення
7 лютого, 12:11
США позбавляється чужих аеростатів, а Україна – чиновників з паспортами РФ: головне за ніч
США позбавляється чужих аеростатів, а Україна – чиновників з паспортами РФ: головне за ніч
5 лютого, 08:03
Якість надання послуг не завжди залежить від обленерго
Покарання для енергетиків від НКРЕКП не допоможуть з відключеннями – нардеп
2 лютого, 15:27
В уряді планують відбудову України
Уряд визначив чотири основні напрями фінансування відновлення України
30 сiчня, 22:27
«Укренерго» повідомило, які графіки відключення світла діятимуть сьогодні в областях
«Укренерго» повідомило, які графіки відключення світла діятимуть сьогодні в областях
25 сiчня, 11:16
У п’ятьох областях перевищено ліміти споживання електроенергії
У п’ятьох областях перевищено ліміти споживання електроенергії
23 сiчня, 11:17
Свенья Шульце та віце-прем'єр України Олександр Курбаков в Одесі
Німеччина виділяє на відновлення України ще € 52 млн
20 сiчня, 15:43
Із жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури
США виділяють $125 млн на ремонт української енергосистеми
18 сiчня, 20:17

Бізнес

НКРЕКП планує вирішити проблему недоплат зеленим інвесторам
НКРЕКП планує вирішити проблему недоплат зеленим інвесторам
«Зелені» інвестори очікують від НКРЕКП вирішення кризи в галузі – нардеп
«Зелені» інвестори очікують від НКРЕКП вирішення кризи в галузі – нардеп
Що відбувається із блокуванням податкових накладних: повне роз'яснення
Що відбувається із блокуванням податкових накладних: повне роз'яснення
Законність націоналізації «Приватбанку». Верховний Суд виніс остаточне рішення
Законність націоналізації «Приватбанку». Верховний Суд виніс остаточне рішення
Оператор газотранспортної системи може збанкрутувати. Колишній директор б’є на сполох
Оператор газотранспортної системи може збанкрутувати. Колишній директор б’є на сполох
Тинний: Україна не отримає інвестицій у відновлювальну енергетику, поки чиновники доводять галузь до банкрутства
Тинний: Україна не отримає інвестицій у відновлювальну енергетику, поки чиновники доводять галузь до банкрутства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
58K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
50K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
40K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
27K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту