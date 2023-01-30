Уряд визначив чотири основні напрями фінансування відновлення України

Основним фінансовим джерелом відбудови можуть стати конфісковані російські активи

В уряді впевнені, що планувати і забезпечувати відбудову України необхідно вже зараз. Саме тому посадовці визначили чотири пріоритетні напрями, куди підуть кошти на відновлення держави. Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтерграції.

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Першим напрямом назвали відновлення енергетики й компенсацію втрачених потужностей генерації. Другим – гуманітарне розмінування.

«В Україні мінами засмічено 250 тис. кв. км площі, що зупиняє розвиток бізнесу, обмежує агарний потенціал, робить неможливим повернення українців на деокуповані території», – пояснюють посадовці.

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Третім напрямом визначили відновлення пошкодженого житла. Основна мета, щоб люди могли повернутися додому і відремонтувати своє помешкання. Четвертий напрям – відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Крім того, зазначають в уряді, необхідно буде врахувати й потреби територій, які деокупують впродовж 2023 року.

«В Україні зруйновані чи пошкоджені сотні мостів, тисячі кілометрів доріг, лікарні й освітні заклади, у багатьох регіонах пошкоджене водо-, тепло- та газопостачання. Влада намагається оперативно ремонтувати такі пошкодження. Для цього потрібен додатковий фінансовий ресурс», – наголошують урядовці.

Ресурси на відновлення України планують залучати з чотирьох джерел: конфісковані російські активи, кошти держбюджету, кошти міжнародних партнерів і донати приватних осіб та бізнесу. При цьому основним джерелом для цього процесу стануть саме конфісковані російські активи.

Нагадаємо, що 26 січня відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів (фінансовий «Рамштайн»), у якому взяли участь Україна та країни-союзники. Одним із ключових стало питання швидкої відбудови вітчизняної енергосистеми.