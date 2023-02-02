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Покарання для енергетиків від НКРЕКП не допоможуть з відключеннями – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Покарання для енергетиків від НКРЕКП не допоможуть з відключеннями – нардеп
Якість надання послуг не завжди залежить від обленерго
фото: ДТЕК

Під час повітряної тривоги працівники обленерго мають бути в укриттях

Штрафи НКРЕКП на адресу енергетиків в нинішніх умовах недоречні і не зможуть покращити ситуацію з відключеннями, заявила народна депутатка Вікторія Гриб.

«Штрафи на сьогодні абсолютно недоречні, тому що це все ж таки падає, в першу чергу, на плечі споживачів і це не дасть жодної можливості операторам систем розподілу поліпшити їх послуги», – сказала вона.

Гриб підкреслила, що іноді якість надання послуг не залежить від обленерго, оскільки в нього може пропадати інтернет через відключення світла.

Вона додала, що під час повітряної тривоги працівники обленерго мають бути в укриттях через загрозу ракетного удару, що також впливає на якість надання послуг.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим. Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

Теги: штраф Вікторія Гриб послуги інтернет НКРЕКП інспекція

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