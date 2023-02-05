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США позбавляється чужих аеростатів, а Україна – чиновників з паспортами РФ: головне за ніч

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
США позбавляється чужих аеростатів, а Україна – чиновників з паспортами РФ: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Триває 347-та доба повномасштабної війни Росії проти України 

Світ продовжує спостерігати за скандалом навколо китайського аеростату в повітряному просторі США, ізраїльські посадовці дивують заявами, Одеса після аварії вже з теплом і водою, а «заслані козачки» з російськими паспортами втрачають українське громадянство. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 лютого.

Повітряна куля розбрату і роздрату

Епопея зі шпигунською китайською повітряною кулею не завершилася навіть після того, як американські військові все ж збили її біля узбережжя Південної Кароліни.

Міністерство закордонних справ КНР назвало цю реакцію Вашингтона надмірною і такою, що порушує міжнародну практику. Китай офіційно повідомив, що залишає за собою право відреагувати на те, що сталося.

В якщо минулу добу чи не половина населення США слідкувало за пересуванням аеростату, то тепер половина світового політичного істеблішменту слідкуватиме за відповіддю Вашингтона на китайські звинувачення.

Говорить Ізраїль 

Цікавими заявами відзначились два прем’єри Ізраїлю: колишній та нинішній (який теж колишній, але зараз вже на новій каденції).

Біньямін Нетаньяху, який нині очолює уряд, в ефірі французького телеканалу LCI не виключив можливості надання Україні зброї.

А його попередник обнародував своє велике п’ятигодинне інтерв’ю. У ньому експосадовець розповів про спілкування з Володимиром Путіним у перші дні війни Росії проти України. Нафталі Беннет вважає, що фактично врятував Володимира Зеленського, попросивши у Путіна гарантій, що керманич Кремля не вб’є президента України.

Енергетики – герої!

Одещина поступово оговтується після аварії, яка сталася на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, та через яку значна частина мешканців регіону залишилась без світла.

Оперативно були підключені до електропостачання об'єкти, що подають місту воду та тепло. «Працюватимемо з обленерго, Міністерством енергетики, ДСНС та іншими службами для того, щоб перезаживити критичну інфраструктуру на автономні джерела, вивільнити потужність та віддати її звичайним споживачам у місті та області», – заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Кілька слів про нафту та газ

НАК «Нафтогаз України» має на меті збільшити власний видобуток газу на один мільярд кубометрів. Мета компанії – створити достатні резерви газу для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 р. А взагалі в амбітних планах НАК «Нафтогаз України» повна енергонезалежність.

На тлі цих заяв не може не радувати той факт, що відсьогодні набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із Росії, зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти та мазуту. 

З речами – на вихід

Президент України Володимир Зеленський анонсував чергове «очищення» України від людей з паспортом Росії. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Пізніше журналісти розповіли, про кого йдеться. У переліку можна зустріти ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва, ексглаву МВС Віталія Захарченка, ексміністра освіти Дмитра Табачника, ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка та ексглаву СБУ Олександра Якименка.

Теги: США Китай Ізраїль енергетика паспорт

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