Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нове підвищення залізничних тарифів. Центр транспортних стратегій оцінив наслідки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Нове підвищення залізничних тарифів. Центр транспортних стратегій оцінив наслідки

Вантажна база Укрзалізниці впала майже на 60% від довоєнного рівня, але компанія готує ще +15% до тарифів

2026 рік може стати антирекордним для «Укрзалізниці»: річний обсяг вантажних перевезень ризикує впасти нижче 130 млн тонн проти 314 млн тонн у 2021 році. Це означає втрату майже 60% довоєнної вантажної бази, яка традиційно була головним джерелом доходів компанії. 

За оцінкою Центру транспортних стратегій, головні причини падіння – війна, окупація промислових регіонів, блокування морських портів, удари по підприємствах та інфраструктурі, а також різке зростання вартості залізничної логістики.

При цьому з 1 серпня 2026 року вантажні тарифи УЗ вже зросли на 30%. У доларовому еквіваленті вони більш ніж удвічі перевищують рівень 2021 року. Однак очікуваного фінансового ефекту це не дало: в самій «Укрзалізниці», як зазначає видання, визнають, що падіння обсягів перевезень фактично нівелювало ефект від підвищення тарифів. Попри це, на 2027 рік уже анонсовано ще одне підвищення - на 15%.

Проблема полягає в тому, що кожне наступне збільшення тарифного навантаження робить частину виробництва й експорту економічно невигідною. Підприємства скорочують відвантаження або зупиняються, УЗ втрачає вантажі й доходи, а потім намагається компенсувати це новим підвищенням тарифів.

Найбільше вантажна база залізниці скоротилася саме за рахунок промисловості. Близько 70–80 млн тонн втрачено через руйнування та окупацію підприємств на сході й півдні. Ще 90–100 млн тонн припадають на підприємства, які зупинилися або суттєво скоротили виробництво через удари, дорогу енергію, логістику та втрату ринків.

Ситуацію погіршує блокада портів. Експорт через західний кордон коштує у 2–3 рази дорожче за довоєнну логістику. При цьому на підходах до прикордонних переходів у чергах перебувають понад 20 тис. вагонів, тоді як фактична передача становить приблизно 1050–1150 вагонів на добу.

Тобто підприємства одночасно платять підвищений на 30% тариф і несуть додаткові витрати через значно довші маршрути.

У матеріалі наголошується: воєнні втрати самої УЗ також значні – пошкоджено локомотиви, колії, мости та тягові підстанції. Однак причиною цих втрат не є бізнес, тому перекладати весь їхній тягар на вантажовідправників через тарифи несправедливо.

Якщо така політика продовжиться, частина підприємств може просто не дожити до етапу післявоєнного відновлення. А отже, залізниця втратить саме тих клієнтів, які в майбутньому мали б відновити її вантажну й дохідну базу.

Альтернативою новому підвищенню тарифів мають стати інші механізми. Насамперед - оптимізація витрат та інфраструктури УЗ. Окремо пропонується повністю фінансувати збиткові приміські та пасажирські перевезення з державного бюджету, а не за рахунок вантажного сегмента. За оцінкою матеріалу, лише для приміських перевезень у бюджеті-2027 потрібно додатково близько 10 млрд грн понад уже передбачені 16,1 млрд грн на пасажирський рух далекого сполучення.

Ще одним ключовим рішенням має стати системна міжнародна підтримка УЗ на час війни. Йдеться про гранти, пільгові кредити та донорські програми для відновлення інфраструктури, рухомого складу та енергетичної стійкості.

Логіка проста: якщо фінансові проблеми «Укрзалізниці» спричинені війною, блокадою портів та руйнуванням інфраструктури, то компенсувати їх потрібно за рахунок державної та міжнародної підтримки, а не новими рахунками для підприємств, які ще продовжують працювати. Інакше нове підвищення тарифів не врятує УЗ, а лише прискорить скорочення виробництва, експорту та самої вантажної бази залізниці.

Теги: тарифи експорт бізнес залізниця перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами асоціації, Україна вже є одним зі світових лідерів за нетто-експортом замороженої малини
Дефіцит у Європі грає на руку. Експорт популярної ягоди приніс Україні майже €30 млн
Сьогодні, 12:13
Аукціон з продажу Одеського припортового скасовано. Найважливіший висновок цієї історії
Аукціон з продажу Одеського припортового скасовано. Найважливіший висновок цієї історії
18 жовтня, 22:02
Зупинка металургії посилює ризики бюджету: втрати податків можуть сягнути 100 млрд грн – ЗМІ
Зупинка металургії посилює ризики бюджету: втрати податків можуть сягнути 100 млрд грн – ЗМІ
12 жовтня, 14:35
Хмельницький наголосив, що підтримка підприємців – це не лише завдання держави
Як підтримати бізнес у складні часи? Відомий бізнесмен дав пораду українцям
9 жовтня, 15:27
F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США
США замовили ще понад тисячу українських FPV-дронів
8 жовтня, 03:30
«Це знищить одну з опор української економіки»: в Метінвесті пояснили, як квоти ЄС можуть вплинути на українську металургію
«Це знищить одну з опор української економіки»: в Метінвесті пояснили, як квоти ЄС можуть вплинути на українську металургію
7 жовтня, 13:29
ICC Ukraine закликала НКРЕКП підвищити максимальні ціни на електроенергію
Низькі прайс-кепи обмежують імпорт електроенергії та роботу газової генерації у години пікового попиту – ICC Ukraine
4 жовтня, 13:15
Навіть отримання підприємствами власних засобів ППО не гарантуватиме повного захисту від російських ракет
Український бізнес зможе мати власне ППО: Кабмін готує зміни
30 вересня, 12:15
Пожежники на місці атаки безпілотника на склад у Броварах цього місяця
NYT: Росія веде «тотальну війну» проти економіки України
29 вересня, 02:18

Бізнес

Нове підвищення залізничних тарифів. Центр транспортних стратегій оцінив наслідки
Нове підвищення залізничних тарифів. Центр транспортних стратегій оцінив наслідки
«ДТЕК Енерго» відзвітував про сплату податків за три квартали 2026 року
«ДТЕК Енерго» відзвітував про сплату податків за три квартали 2026 року
Дефіцит у Європі грає на руку. Експорт популярної ягоди приніс Україні майже €30 млн
Дефіцит у Європі грає на руку. Експорт популярної ягоди приніс Україні майже €30 млн
На Черкащині кукурудза зимуватиме в полі: чому аграрії відкладають збирання врожаю
На Черкащині кукурудза зимуватиме в полі: чому аграрії відкладають збирання врожаю
«Нова пошта» вже збиває шахеди власним ППО, захищаючи посилки українців
«Нова пошта» вже збиває шахеди власним ППО, захищаючи посилки українців
Нові правила бронювання. Профспілки попередили про ризики для працівників
Нові правила бронювання. Профспілки попередили про ризики для працівників

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
84K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua