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Як підтримати бізнес у складні часи? Відомий бізнесмен дав пораду українцям

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як підтримати бізнес у складні часи? Відомий бізнесмен дав пораду українцям
Хмельницький наголосив, що підтримка підприємців – це не лише завдання держави
фото: glavcom.ua

Підприємець Хмельницький: Підтримка свого не означає відмову від конкуренції

Українцям варто свідомо обирати товари вітчизняного виробництва, адже це допомагає зберігати робочі місця, підтримувати економіку та наповнювати місцеві бюджети. Про це заявив бізнесмен Василь Хмельницький, передає «Главком».

«Український бізнес цю зиму не переживе». Я чую це чи не щотижня і ось, що я можу сказати з цього приводу, як людина, яка вже проходила зиму, коли на рахунках моїх компаній було $250 тисяч і 200 мільйонів боргу. В те, що бізнес не витримає, я не вірю. Витримає. Питання тут дещо в іншому: з якими втратами і скільки компаній не дійде до весни», – йдеться у повідомленні.

Як підтримати бізнес у складні часи? Відомий бізнесмен дав пораду українцям фото 1

Хмельницький наголосив, що підтримка підприємців – це не лише завдання держави, яка може надавати гранти, пільги, доступні кредити та компенсації. За його словами, існує значно простіший і важливіший економічний інструмент, доступний кожному щодня, – власні гроші.

«Ось вам проста математика. Одне робоче місце на виробництві створює ще два в інших галузях: логістика, сервіс, ремонт, харчування. Людина отримала зарплату – витратила її в місті. Магазин, майстерня, кафе, салон краси розширилися й узяли нових людей. З цих зарплат пішли податки в місцевий бюджет, а звідти – на освіту, лікарні і на оборону», – пояснив підприємець.

Водночас, зауважив бізнесмен, купівля імпортного товару замість українського може означати, що кошти працюватимуть на економіку іншої країни.

«Це арифметика, яку кожен з нас робить кілька разів на день, просто не думаючи про неї. Підтримка свого не означає відмову від конкуренції. Але там, де вибір справді є і де український продукт не гірший, я намагаюся обирати його свідомо, що і вам радив би робити. Не з почуття обов'язку, а тому що розумію, куди підуть ці гроші», – підкреслив бізнесмен.

Нагадаємо, що надійність електропостачання залишається найбільшим ризиком для безперервної роботи бізнесу в Україні цієї зими. 62% компаній називають відключення світла основним фактором ризику. 

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Теги: гроші бізнес

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