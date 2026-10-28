Дефіцит у Європі грає на руку. Експорт популярної ягоди приніс Україні майже €30 млн

За словами асоціації, Україна вже є одним зі світових лідерів за нетто-експортом замороженої малини

Основними покупцями стали Польща, Німеччина та Чехія

За червень-липень 2026 року Україна експортувала 7,4 тис. тонн замороженої малини на €29,9 млн. Найбільшими імпортерами стали Польща, Німеччина та Чехія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на асоціацію «Ягідництво України».

«Лише у липні було експортовано 5,2 тис. тонн за середньою ціною €4,03/кг. Такий старт відповідає рівню 2024 року та помітно перевищує слабкі показники початку сезону 2025-го. При цьому основний експортний пік ще поперед», – йдеться у повідомленні.

За словами асоціації, Україна вже є одним зі світових лідерів за нетто-експортом замороженої малини, який становить близько 65 тис. тонн на рік. Цього сезону позиції України можуть посилитися ще більше через різке скорочення врожаю малини в Польщі, що відкриває для українських виробників додаткові можливості на європейському ринку. Асоціація наголосила, що важливу роль можуть відіграти ремонтантні сорти, які дають змогу подовжити сезон пропозиції малини восени.

«Дефіцит малини на європейському ринку створює сприятливе цінове середовище. Тому варто заздалегідь планувати заготівлю та контрактацію, стежити за вимогами ЄС щодо безпечності продукції (MRL) та за переговорами Україна-ЄС щодо перегляду торговельних умов», – додається у заяві.

Нагадаємо, за словами президента Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тараса Баштанника, малиновий сезон 2026 року в Україні відзначився безпрецедентними закупівельними цінами на тлі зменшення загальних обсягів збору.

Як відомо, у вересні український ринок ягід увійшов у фазу скорочення пропозиції, що призвело до суттєвого подорожчання малини, лохини та ремонтантної суниці садової.