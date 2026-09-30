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Український бізнес зможе мати власне ППО: Кабмін готує зміни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Український бізнес зможе мати власне ППО: Кабмін готує зміни
Навіть отримання підприємствами власних засобів ППО не гарантуватиме повного захисту від російських ракет
фото: Генштаб ЗСУ

Уряд обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній купувати українські засоби протиповітряної оборони

Кабінет Міністрів України обговорює розширення можливостей для приватного бізнесу щодо придбання українських систем протиповітряної оборони. Про це заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами Кравченка, уряд розглядає такий крок у відповідь на посилення російських атак по промислових підприємствах, складах, логістичних об'єктах та центрах обробки даних.

«Щоб захиститися від майбутніх ударів, уряд зараз обговорює способи дозволити більшій кількості приватних компаній купувати українські системи протиповітряної оборони», – заявив міністр.

Кравченко наголосив, що російські удари завдають українському бізнесу значних збитків. За його словами, лише у 2026 році втрати підприємств через російські атаки сягнули близько $10 млрд.

Водночас міністр зауважив, що навіть отримання підприємствами власних засобів протиповітряної оборони не гарантуватиме їм повного захисту від російських ракет і безпілотників.

У Кабміні також наголошують на необхідності підготовки бізнесу до майбутньої зими. За словами Кравченка, уряд цього року краще підготувався до проходження опалювального сезону в умовах російських атак.

Наразі конкретний механізм, за яким приватні компанії зможуть купувати українські системи ППО, не оголошений. Уряд продовжує обговорювати відповідні зміни.

нагадаємо, що за оцінками міністра економіки України Олександра Кравченка, ракетні тривоги обходяться країні в $45 млн доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств.

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Теги: бізнес системи ППО Кабмін війна Олександр Кравченко Мінекономіки

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