США замовили ще понад тисячу українських FPV-дронів

F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США

Нову партію F-Drones має передати до кінця листопада – за умови українського дозволу на експорт

Пентагон розмістив в українській компанії F-Drones додаткове замовлення на 1320 ударних FPV-дронів F10 у межах програми Drone Dominance. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний» та офіційний сайт Drone Dominance.

Що відомо про замовлення

Виконати його F-Drones має до кінця листопада. У компанії розраховують своєчасно отримати український дозвіл на експорт, щоб дотриматися строку.

Виробник запевняє, що це не позначиться на постачанні для фронту: потужності компанії дають змогу виконувати додаткові контракти без шкоди для українських військових.

«Українські захисники отримують наші дрони вчасно і в повному обсязі», – наголосив CEO F-Drones Станіслав Хутор.

За обсягом додаткового замовлення F-Drones посідає друге місце серед учасників першого етапу програми. Раніше F10 уже став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Першу партію з 2000 апаратів відправили до Пентагону в липні. На американському ринку компанію представляє UDD Tech Corp.

Як F10 пройшов відбір

У лютому 2026 року F10 брав участь у першому етапі Drone Dominance – Gauntlet I. Серед 25 учасників він посів шосте місце з результатом 72,9 бала зі 100 і потрапив до 11 переможців. Це дало компанії початкове замовлення на 2000 дронів. Під час випробувань американські військові самі керували безпілотниками й оцінювали їх у різних бойових сценаріях.

Дрони F11 та F10 фото: F-Drones

Що таке Drone Dominance

Це програма Департаменту війни США вартістю близько $1 млрд, розрахована на два роки. До 2027 року американські військові хочуть закупити понад 200 тис. малих ударних дронів. Програма складається з чотирьох етапів:

Gauntlet I (лютий 2026 року) – замовили 30 тис. дронів;

Gauntlet II (серпень 2026 року) – за його підсумками відібрали 10 компаній;

Gauntlet 2.5 (орієнтовно жовтень 2026 року) – випробування платформ-бомбардувальників;

Gauntlet III і IV – приблизно через пів року після попереднього етапу кожен.

Київ і Вашингтон паралельно готують ширшу угоду про спільне виробництво дронів, яка передбачає вихід українських військових технологій на американський ринок.

Нагадаємо, 1 липня Державна служба експортного контролю України вперше дозволила експорт готових бойових дронів для армії США. Тоді йшлося саме про F10 за першим контрактом у межах Drone Dominance. У коментарі «Інтерфакс-Україна» керівник компанії пояснював, що експорт не означає скорочення постачань для фронту.