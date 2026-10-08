Головна Світ Політика
search button user button menu button

США замовили ще понад тисячу українських FPV-дронів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
США замовили ще понад тисячу українських FPV-дронів
F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США
фото: Мілітарний

Нову партію F-Drones має передати до кінця листопада – за умови українського дозволу на експорт

Пентагон розмістив в українській компанії F-Drones додаткове замовлення на 1320 ударних FPV-дронів F10 у межах програми Drone Dominance. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний» та офіційний сайт Drone Dominance.

Що відомо про замовлення

Виконати його F-Drones має до кінця листопада. У компанії розраховують своєчасно отримати український дозвіл на експорт, щоб дотриматися строку.

Виробник запевняє, що це не позначиться на постачанні для фронту: потужності компанії дають змогу виконувати додаткові контракти без шкоди для українських військових.

«Українські захисники отримують наші дрони вчасно і в повному обсязі», – наголосив CEO F-Drones Станіслав Хутор.

За обсягом додаткового замовлення F-Drones посідає друге місце серед учасників першого етапу програми. Раніше F10 уже став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Першу партію з 2000 апаратів відправили до Пентагону в липні. На американському ринку компанію представляє UDD Tech Corp.

Як F10 пройшов відбір

У лютому 2026 року F10 брав участь у першому етапі Drone Dominance – Gauntlet I. Серед 25 учасників він посів шосте місце з результатом 72,9 бала зі 100 і потрапив до 11 переможців. Це дало компанії початкове замовлення на 2000 дронів. Під час випробувань американські військові самі керували безпілотниками й оцінювали їх у різних бойових сценаріях.

Дрони F11 та F10
Дрони F11 та F10
фото: F-Drones

Що таке Drone Dominance

Це програма Департаменту війни США вартістю близько $1 млрд, розрахована на два роки. До 2027 року американські військові хочуть закупити понад 200 тис. малих ударних дронів. Програма складається з чотирьох етапів:

  • Gauntlet I (лютий 2026 року) – замовили 30 тис. дронів;
  • Gauntlet II (серпень 2026 року) – за його підсумками відібрали 10 компаній;
  • Gauntlet 2.5 (орієнтовно жовтень 2026 року) – випробування платформ-бомбардувальників;
  • Gauntlet III і IV – приблизно через пів року після попереднього етапу кожен.

Київ і Вашингтон паралельно готують ширшу угоду про спільне виробництво дронів, яка передбачає вихід українських військових технологій на американський ринок.

Нагадаємо, 1 липня Державна служба експортного контролю України вперше дозволила експорт готових бойових дронів для армії США. Тоді йшлося саме про F10 за першим контрактом у межах Drone Dominance. У коментарі «Інтерфакс-Україна» керівник компанії пояснював, що експорт не означає скорочення постачань для фронту.

Читайте також:

Теги: зброя експорт військові Пентагон Вашингтон дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд має перезапустити промислову політику та розширити підтримку великих виробництв – ICC Ukraine
Уряд має перезапустити промислову політику та розширити підтримку великих виробництв – ICC Ukraine
9 вересня, 22:59
Люди перебувають в укритті під час повітряної тривоги у Вільнюсі
Зграя птахів змусила мешканців Вільнюса ховатися в укриттях, а НАТО – підняти винищувачі
13 вересня, 15:29
F-35 є одним із найсучасніших американських винищувачів
Секретні компоненти винищувача США загадково опинилися у Гонконгу
20 вересня, 12:42
Росія атакувала АЗС на трасі М-06 поблизу Звягеля
Росія атакувала автозаправний комплекс на Житомирщині
21 вересня, 12:08
Командир «Ахіллеса» зазначив, що підрозділ активно нарощує результативність застосування дронів-перехоплювачів
Полювання на реактивні дрони РФ: командир «Ахіллеса» зробив гучну заяву
26 вересня, 09:05
Військовий вертоліт російських збройних сил
У Воронезькій області розбився російський військовий вертоліт
1 жовтня, 22:27
Анатолій Пашинін роками будував акторську карʼєру в Росії
Змінив кар'єру в РФ на окопи в Україні. Де зараз російський актор Пашинін, який був добровольцем АТО
2 жовтня, 14:09
Експорт морем перетворився на смертельну лотерею – BBC про втрати української металургії
Експорт морем перетворився на смертельну лотерею – BBC про втрати української металургії
1 жовтня, 14:29
Зеленський наголосив, що був би готовий використати саміт G20 для переговорів про завершення війни
Путін і Зеленський можуть зустрітися в Маямі
3 жовтня, 21:46

Політика

США замовили ще понад тисячу українських FPV-дронів
США замовили ще понад тисячу українських FPV-дронів
В Росії уражено унікальний станкобудівний завод і дата-центр «Яндекса»
В Росії уражено унікальний станкобудівний завод і дата-центр «Яндекса»
Росія почала атакувати данські компанії, що постачають зброю Україні
Росія почала атакувати данські компанії, що постачають зброю Україні
«Час діяти»: сенатори США закликали Трампа посилити санкції проти РФ
«Час діяти»: сенатори США закликали Трампа посилити санкції проти РФ
Литва посилила охорону кордону з Калінінградом через загрози з РФ
Литва посилила охорону кордону з Калінінградом через загрози з РФ
Молдова готує захисні зони на кордоні з Україною
Молдова готує захисні зони на кордоні з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах
64K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua