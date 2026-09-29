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NYT: Росія веде «тотальну війну» проти економіки України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Росія веде «тотальну війну» проти економіки України
Пожежники на місці атаки безпілотника на склад у Броварах цього місяця
фото: AP

Економічні збитки від російських ударів обчислюються мільярдами доларів

Війна між Росією та Україною остаточно трансформувалася у взаємне виснаження економік, де військові аналітики завдають ударів по критичних об'єктах задля падіння виробництва, скорочення робочих місць і руйнування логістики. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Українська сторона називає поточні дії РФ «тотальною війною», адже Москва, зупинившись на фронті, суттєво розширила масштаби атак на комерційний сектор, торгові склади, залізничну інфраструктуру, порти та інтернет-мережі. Це стало відповіддю на ефективні удари українських дронів по російській нафтопереробній галузі й онлайн-торгівлі, які спричинили дефіцит пального та збої в постачанні товарів у РФ.

Завдаючи збитків Україні, Кремль прагне не лише підірвати внутрішні сили країни, а й збільшити фінансовий тягар для західних партнерів, викликаючи політичні суперечки в Європі. Через інтенсивні обстріли та тривалі повітряні тривоги, що паралізують роботу підприємств, ЄБРР вже знизив прогноз зростання української економіки до 1,5%, а збитки до кінця року оцінюються в $10 млрд.

Водночас Росія також стикається зі зростанням бюджетного дефіциту до $68 млрд та змушена піднімати податки. У відповідь на постійні загрози український бізнес масово адаптується: компанії децентралізують склади, переходять на підземне будівництво й активно розвивають оборонні та відновлювані енергетичні технології.

Як відомо, Україна готується до найгіршого сценарію розвитку подій на тлі російських ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Водночас уряд працює над тим, щоб зберегти доступ до інтернету та цифрових сервісів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами глави уряду, питання захисту дата-центрів і мобільного зв'язку обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. «Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни», – сказав Корецький.

Останніми днями російські атаки вже спричиняли перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Зокрема, внаслідок ударів по дата-центру Cosmonova у Києві частина клієнтів компанії могла мати проблеми з інтернетом. Компанія повідомила, що дата-центр більше не працюватиме, а сервіси відновлюють із резервних майданчиків.

Теги: росія економіка війна бізнес Україна

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