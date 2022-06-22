Викрадених енергодарців та працівників АЕС катують струмом, – мер

Місце перебування частини мешканців Енергодару невідоме

В Енергодарі на Запоріжжі окупанти продовжують викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально», – розповів Орлов.

Мер зазначив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму.

16 травня окупанти ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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