РФ збирається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС: названо дату

Окупанти залякують працівників ЗАЕС

Російські загарбники не припиняють залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати енергодарцям. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

«15 червня один із представників «влади» окупантів, хтось на ім'я Олександр Генадійович, з позивним «Волга», який, за його словами, «катається тут від адміністрації», зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами», – інформує «Енергоатом».

Компанія наголошує, що ця заява окупантів не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде.

«Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору», – заявляє «Енергоатом».

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня.

Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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