Хмельницька АЕС перерахувала на потреби ЗСУ майже 76 млн грн
Кошти надіслали на спецрахунок НБУ
Хмельницька атомна електростанція (АЕС) перерахувала на потреби Збройних сил України майже 76 млн грн. Про Хмельницька АЕС повідомила у Facebook.
«Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники Хмельницької АЕС перерахували майже 76 млн грн власних коштів на підтримку Збройних сил України на спецрахунок НБУ», – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що в лютому на потреби Збройних сил АЕС перерахувала 8,4 млн грн, у березні – 34,4 млн грн, у квітні – 16,6 млн грн, у травні – 8,6 млн грн, у червні – 7,5 млн грн. Збір коштів триває.
Нагадаємо, РФ збирається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС: названо дату.
Тим часом викрадених енергодарців та працівників АЕС катують струмом, – мер. Місце перебування частини мешканців Енергодару невідоме.
Також Європейська організація з ядерних досліджень припиняє роботу з РФ та Білоруссю.