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    Події в Україні

    Хмельницька АЕС перерахувала на потреби ЗСУ майже 76 млн грн

    Працівники станції продовжують збір - Хмельницька АЕС перерахувала на потреби ЗСУ майже 76 млн грн
    Працівники станції продовжують збір
    фото з відкритих джерел

    Кошти надіслали на спецрахунок НБУ

    Хмельницька атомна електростанція (АЕС) перерахувала на потреби Збройних сил України майже 76 млн грн. Про Хмельницька АЕС повідомила у Facebook.

    «Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники Хмельницької АЕС перерахували майже 76 млн грн власних коштів на підтримку Збройних сил України на спецрахунок НБУ», – ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що в лютому на потреби Збройних сил АЕС перерахувала 8,4 млн грн, у березні – 34,4 млн грн, у квітні – 16,6 млн грн, у травні – 8,6 млн грн, у червні – 7,5 млн грн. Збір коштів триває.

    Нагадаємо, РФ збирається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС: названо дату.

    Тим часом викрадених енергодарців та працівників АЕС катують струмом, – мер. Місце перебування частини мешканців Енергодару невідоме.

    Також Європейська організація з ядерних досліджень припиняє роботу з РФ та Білоруссю.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Хмельницька АЕС АЕС Україна Facebook окупація НБУ #stoprussia
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    Хмельницька АЕС перерахувала на потреби ЗСУ майже 76 млн грн