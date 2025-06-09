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«Динамо» чи «Шахтар»? Названо найдоходніші спортивні компанії України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Динамо» чи «Шахтар»? Названо найдоходніші спортивні компанії України
фото: ФК «Динамо»

ФК «Динамо Київ» торік отримав 913,65 млн грн доходу

Лідером за доходом серед спортивних компаній у 2025 році стала футбольна команда «Динамо Київ» з показником у 913,65 млн грн, але попри це команда зазнала збитків у розмірі 784,07 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Опендабота».

«У 1,7 раза впав дохід ФК «Динамо Київ», але це не завадило йому очолити рейтинг. Клуб, який входить до групи братів Суркісів, отримав 913,65 млн грн доходу торік. Попри це він зазнав збитків у розмірі 784,07 млн грн. До порівняння, ще у 2023 динамівці були у плюсі на 345,67 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до десятки кращих увійшли п'ять футбольних клубів, дві мережі спортивний клубів та два центри відпочинку та розваг.

Друге та третє місце посіли компанії пов’язані з мережею «Спорт лайф». «Спорт лайф Київ-1» (власниця Тетяна Подрєзова) та «Спорт лайф Київ-6» (власниця Лариса Пахомова) збільшили свій дохід у 1,5 раза до 545,8 млн грн та 377,56 млн грн відповідно. Проте їх прибуток зріс не так рівномірно, у 15 разів до 1,03 млн грн у Київ-1 та у 2 рази до 2,2 млн грн у Київ-6.

ФК «Кривбас» посів четверте місце з доходом 287,12 млн грн, що у 1,6 раза більше ніж 2023 року. За рік компанії вдалося зменшити свої збитки у 3,4 раза – до 1,1 млн грн.

«Динамо» чи «Шахтар»? Названо найдоходніші спортивні компанії України фото 1

«Термал Фюрдо» (термальні води Косино) закрила п’ятірку лідерів. Її дохід зменшився на 16% порівняно до 272,76 млн грн. Проте у вісім разів зменшилися й збитки порівняно з 2023 роком – до 6,47 млн грн.

На шосте місце потрапив футбольний клуб «Полісся» з Житомирщини, яким володіє Геннадій Буткевич, співвласник АТБ. Дохід компанії збільшився у чотири рази до 266, 8 млн грн. Збитки теж зросли майже у два рази – до 256 млн грн.

На сьомому місці мережа спортивних клубів Apollo Next, що належить гендиректору Фоззі Груп Володимиру Костельману. Дохід компанії зріс у два рази, до 234 млн грн, а збитки склали 6,9 млн грн. Натомість 2023 рік був прибутковим – 12 млн грн.

Далі у рейтингу розважальний центр Неополіс Віталія Хомутинніка, який знаходиться у ТРЦ Respublika park (Київ). Його дохід збільшився на 24% до 197,51 млн грн. Компанія отримала на 14% менші збитки – 46,96 млн грн.

Наступне місце отримав футбольний клуб ЛНЗ (Черкаси), що належить до LNZ Group, з у 6,4 раза більшим доходом ніж 2023 року – 188,64 млн грн. Прибуток склав 3,27 млн грн – це єдиний футбольний клуб з рейтингу, який отримав прибуток.

Шахтар-сервіс Ріната Ахметова закрив топ-10 з доходом 182 млн грн та у 3,3 раза меншими збитками ніж 2023 року – 7,4 млн грн.

До слова, «Динамо» достроково стало чемпіоном України з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт рейтинг

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