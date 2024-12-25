27% опитаних фопів планують закритися найближчим часом – «Опендабот»

Одна з причин закриття бізнесів – підвищення податків

В Україні планують закрити свій бізнес 27% фізичних осіб-підприємців. Про це свідчать дані сервісу відкритих даних «Опендатабот».

В опитуванні взяли участь майже 32 тисячі підприємців. Зазначається, що одна з причин закриття – підвищення податків.

27% або ж 8621 опитаних планують закриватися найближчим часом. Ще 7% (2297 ФОПів) планували закритися цьогоріч. 20% (6324 підприємці) зазначили, що планують припинити діяльність у 2024 році.

Більша частина з тих, хто планує закриття (62%) прийняли таке рішення через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.

Найбільше опитаних фопів працює у роздрібній торгівлі – 24,6%, ще 21% – в ІТ.

«З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на один новий ФОП припадає два закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання президентом закону та до 17 грудня. За цей саме період відкрилося у 2,2 рази менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на чотири нових фопи припадав лише один, що закривався», – додали в «Опендаботі».

Нагадаємо, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб – підприємців. Так, нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.