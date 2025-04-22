Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізниця» закінчила рік зі збитком в 4,2 млрд грн, хоча заробила за рік більше 100 млрд – Опендатабот

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» закінчила рік зі збитком в 4,2 млрд грн, хоча заробила за рік більше 100 млрд – Опендатабот
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

Експерти ринку вказують: збитки «Укрзалізниці» генерує пасажирський напрямок

Укрзалізниця стала лідером за доходом серед підприємств у сфері транспорту і пошти у 2024 році. Такі дані власного індексу «Найкращі підприємства України» оприлюднив «Опендатабот». 

«УЗ», незмінний лідер індексу, торік отримала 102,9 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім, за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,2 млрд грн.

Всього за підсумком року 10 найкращих компаній у сфері транспорту і пошти отримали 243,7 млрд грн доходу. За рік їхній сукупний дохід зріс на 11,7%. З них половина компаній-лідерів належить державі, і саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,9 млрд грн.

Нагадаємо, раніше експерти ринку вказували, що збитки на «Укрзалізниці» генерує пасажирський напрямок (близько 15 млрд у минулому році), а також надлишкова інфраструктура – малодіяльні станції та колії, на утримання яких компанія також тратить щороку понад десять мільярдів гривень.

Раніше стало відомо, що Кабмін спростив процедури, і тепер «Укрзалізниця» зможе самостійно продавати металобрухт та щебінь. За оцінками, це дасть їй понад 2 млрд грн додаткового прибутку. Це дасть можливість утримати тарифи на вантажі та пасажирські перевезення на поточному рівні, і не розкручувати інфляцію.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця інфраструктура перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом: «Незаконні тарифи президента Трампа сіють хаос у каліфорнійських сім'ях»
Вперше один зі штатів США подав на Трампа до суду: причина
17 квiтня, 08:22
Найближчий обʼїзд можливий через залізничний переїзд ст. Березань 63 км
Рух на залізничному переїзді Баришівка-Березань буде обмежено протягом двох днів
15 квiтня, 14:47
Японія змінила ситуацію на ринку облігацій США
Як Японія вплинула на митну війну Трампа
11 квiтня, 19:29
Трамп: ЄС не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають
Європейський Союз поводиться з нами дуже жорстко – Трамп
8 квiтня, 01:54
Трамп не оперує категоріями стандартної економіки
Що насправді хоче досягти Трамп введенням мит?
4 квiтня, 14:22
Цукерберг зазнав найбільших збитків через тарифи Трампа
Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа
4 квiтня, 10:41
Уряд збільшив чисельність правління «Укрзалізниці»
Кабмін змінив склад правління «Укрзалізниці»
2 квiтня, 06:15
Вже опівдні відкрито 3 додаткові каси у Києві, 2 у Вінниці, 1 у Львові, всі вони працюють без технічних перерв та обідів
Сайт «Укрзалізниці» не працює: як купити квитки та які бонуси обіцяє компанія
26 березня, 16:16
Влада Києва оприлюднила важливу інформацію про громадський транспорт столиці
Влада Києва оприлюднила важливу інформацію про громадський транспорт столиці
24 березня, 09:07

Економіка

Ціни на експорт української агропродукції зросли у 1,4 раза
Ціни на експорт української агропродукції зросли у 1,4 раза
«Укрзалізниця» закінчила рік зі збитком в 4,2 млрд грн, хоча заробила за рік більше 100 млрд – Опендатабот
«Укрзалізниця» закінчила рік зі збитком в 4,2 млрд грн, хоча заробила за рік більше 100 млрд – Опендатабот
Росія закриє декілька шахт на окупованому Донбасі через нерентабельність
Росія закриє декілька шахт на окупованому Донбасі через нерентабельність
Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину
Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину
Ринок газу потрібно відновлювати – заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу»
Ринок газу потрібно відновлювати – заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу»
Найбільші борги за зелену енергетику накопичено у 2022 році – експерт
Найбільші борги за зелену енергетику накопичено у 2022 році – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
46K
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
38K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
29K
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
27K
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua