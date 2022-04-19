Скільки компаній в Україні збанкрутували під час війни: дані Опендатабот

Під час війни кількість заяв на відкриття справи про банкрутство впала в 10 разів

В Україні з початку нападу Росії про банкрутство заявили 16 компаній. Як повідомляє Опендатабот, за цей час кількість заяв на відкриття справи про банкрутство впала в 10 разів – зі 1100 у лютому 2022 року до 16 у березні та квітні загалом.



Зазначається, що через введення воєнного стану процедура відкриття провадження у справі про банкрутство не змінилася. Втім, скорочення кількості заяв на банкрутство можна пов'язати з ускладненою роботою судів у регіонах з активними бойовими діями.



Як зауважує арбітражний керуючий Руслан Бандуристий, війна не скасовує відповідальності керівника компанії, якщо протягом місяця з моменту настання загрози неплатоспроможності він не подав до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже семи тисяч проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні.

Також повідомлялося, що Україна не планує автоматично націоналізувати власність всіх громадян Росії, натомість націоналізації піддаватиметься майно колаборантів, які фінансували проросійські партії, займались пропагандою чи брали участь у збройній агресії проти України.