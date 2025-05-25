«Називав себе Роберт». Тренер Лева XIV сильно здивувався, коли дізнався, ким був його клієнт

Мазелла почав працювати з Прево у 2023 році, коли той обійняв посаду префекта Дикастерії у справах єпископів

За словами тренера, Роберт Прево перебуває у винятковій фізичній формі для свого віку

26-річний Валеріо Мазелла, персональний тренер, розповів про свій досвід тренувань з Робертом Прево – нинішнім Папою Римським Левом XIV – у спортивному залі Ватикану, не підозрюючи, що має справу з високопоставленим кардиналом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійське видання Il Messaggero.

Мазелла почав працювати з Прево у 2023 році, коли той обійняв посаду префекта Дикастерії у справах єпископів. Протягом майже двох років майбутній понтифік регулярно відвідував тренажерну залу, залишаючись абсолютно інкогніто. Він приходив у звичайному одязі та представлявся просто: «Роберт».

«Я не знав, хто він такий. Він був скромний, привітний і послідовний. Займався двічі-тричі на тиждень, зранку, залежно від робочого графіка. Ніколи не скаржився, не демонстрував статусу. Я думав, що він – професор чи академік», – згадує Мазелла.

За словами тренера, Роберт Прево перебуває у винятковій фізичній формі для свого віку.

«Його тілобудова свідчить про тривалу фізичну активність. Чудове співвідношення м’язової, кісткової та жирової маси – це ті параметри, які рідко зустрінеш у чоловіків його віку», – зазначив Мазелла.

Програма тренувань складалася з розминки, зміцнення м’язів і спеціальних вправ для покращення постави – важливого аспекту для людини, що проводить багато часу сидячи за столом.

Мазелла також розповів, що Прево згадував своє спортивне дитинство і любов до різних дисциплін. Він вирізнявся витривалістю та дисциплінованістю.

Справжній шок настав, коли Валеріо побачив по телевізору, як його колишній клієнт стає Папою Римським:

«Я не міг у це повірити. Для мене він завжди був просто одним із клієнтів. І поводився відповідно – скромно, гідно, як звичайна людина», – поділився емоціями тренер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.

У Ватикані зазначили, що аудієнція зі Святійшим Отцем є продовженням контактів між Святішим Престолом і Києвом.

Лев XIV зі свого боку також вручив подарунки президенту України та першій леді. На відео видно, що понтифік презентував Зеленському книгу.

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовими для миру, довготривалого миру і справедливого миру.

Раніше понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Зеленський після розмови з президентом США повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

До слова, Святий Престол використовуватиме свої дипломатичні канали для звільнення українських медійників з російського полону.