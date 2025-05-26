Фінішували всі, окрім Зубкова. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України

Андрія Луніна провів повний матч у останньому турі іспанської Ла Ліги

Останнього цього сезону повноцінного ігрового клубного вікенду на поле виходили шість із дев’яти легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 24 травня в заключному турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг на своєму стадіоні «Реал Сосьєдад» (2:0).

У неділю, 25 травня в заокеанській МЛС «Коламбус Крю» Євгена Чеберка (повний матч) поступився на виїзді «Шарлотт» (2:3).

У чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) на рідному стадіоні зазнала нищівної поразки від «Атлетико» (0:4).

В останньому турі англійської Прем’єр-ліги «Борнмут» Іллі Забарного (повний матч, гольова передача) обіграв удома «Лестер Сіті» (2:0), а «Арсенал» Олександра Зінченка (замінений на 70-й хвилині) здолав у гостях «Саутгемптон» (2:1).

Зрештою, у передостанньому турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 81-й хвилині) розписав на своєму полі бойову нічию із «Самсунспором» (2:2).

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.