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Які помилки допускав бізнес у звітах за 2023 рік: аналіз Опендатабот

Ірина Міллер
glavcom.ua
Які помилки допускав бізнес у звітах за 2023 рік: аналіз Опендатабот
Загальна кількість документів з помилками склала 2,6 тис. — це 0,6% від загальної кількості звітів
фото з відкритих джерел

Понад 2,5 тис. помилок допустили компанії у фінансових звітах

Понад 400 тис. фінансових звітностей подали компанії у 2023 році, за даними Держстату. З них 0,6% документів містять помилки. Опендатабот проаналізував, які бізнеси найчастіше припускаються помилок у фінзвітності та виявив топ найпоширеніших похибок.

Майже половину фінансових звітів український бізнес подав через програмне забезпечення (ПЗ) MEDOC – 214 тис. або 53,6%. На другому місці Кабінет платника податків ДПА – майже 125 тис. або 31,2%. Значно менша частка випала на сервіси Соната та Арт-Звіт Pro – всього 4,3% та 3% відповідно.

Майже половину фінансових звітів український бізнес подав через програмне забезпечення (ПЗ) MEDOC
Майже половину фінансових звітів український бізнес подав через програмне забезпечення (ПЗ) MEDOC
Графіка Опендатабот – відкриті дані

Загальна кількість документів з помилками склала 2,6 тис. — це 0,6% від загальної кількості звітів. Варто зауважити, що кількість помилок у різних сервісах також різнилась: наприклад, у MEDOC та CABINET – 0,7% та 0,5% відповідно. А от у FZ, якою скористалося лише близько 2 тисяч компаній, відсоток похибок вищий – 3,9%. 

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Основною помилкою є розміщення звіту в гривнях, а не в тисячах. Серед типів бізнесу на обслуговуючі кооперативи припадає 23,5% від загальної кількості таких помилок — це абсолютний рекорд. Натомість товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та профспілки є лідерами серед неточностей з частками – 9,6% та 6,7% відповідно

Основною помилкою є розміщення звіту в гривнях, а не в тисячах
Основною помилкою є розміщення звіту в гривнях, а не в тисячах
Графіка Опендатабот

«Похибки у фінансовій звітності, перш за все, створюють проблеми для самої компанії — від уваги Податкової до складнощів із залученням додаткового фінансування від банків. Опендатабот ретельно перевіряє всі звіти, для того щоб помилки в деклараціях не впливали на розрахунок трендів економіки або рейтингів.

Держстат регулярно публікує здану звітність — отже, бізнес, що припустився помилок, може перездати та оновити свої дані», — коментує експерт у сфері відкритих даних засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

Раніше було оприлюднено рейтинг десяти банків, які отримали найбільше прибутків у 2023 році.

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До слова, все більше українських підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу, а кількість тих, хто шукає роботу, згідно з кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочується. Про це йдеться у Макроекономічному огляді Нацбанку.

«Зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року. Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу. Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася», – йдеться в документі.

Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію. Адже кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тис. (або 2%) до 6,5 млн осіб, вказують у регуляторі.

Теги: бізнес фінансування рекорд

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