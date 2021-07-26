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    У 99% перевірених деклараціях чиновників виявлені недостовірні дані – Опендатабот

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    У 2019-му НАЗК виявило 1469 недостовірних декларацій &ndash; це найбільша цифра за останні чотири роки - У 99% перевірених деклараціях чиновників виявлені недостовірні дані – Опендатабот
    У 2019-му НАЗК виявило 1469 недостовірних декларацій – це найбільша цифра за останні чотири роки
    Фото: з відкритих джерел

    Наразі в НАЗК тривають перевiрки декларацiй за 2020 рiк, поданих чиновниками у квiтнi 2021 року

    З 2017 по 2019 рік Національне агентство з питань запобігання корупції провело 2123 повні перевірки декларацій чиновників та виявило порушення у 99% випадків. Про це повідомляє платформа роботи з відкритими даними Опендатабот.

    Наразі в НАЗК тривають перевiрки декларацiй за 2020 рiк, поданих чиновниками у квiтнi 2021 року.

    У 2019-му НАЗК виявило 1469 недостовірних декларацій – це найбільша цифра за останні чотири роки. Для порівняння, у 2018 році році було виявлено 469 недостовірних декларацій, а у 2017 – 141.

    Відповідно до підписаного президентом Зеленським закону 1576-IX про покарання за брехню в деклараціях, якщо чиновник вказав недостовірну інформацію, то він може опинитися за ґратами на термін до двох років й втратити право обіймати певні посади до трьох років. У деяких випадках за порушення може бути призначений штраф та/або громадські роботи. Новий закон набирає чинності з 2022 року.

    Чиновників також притягають до відповідальності за несвоєчасне подання декларації. У 2019-му році за такою підставою було складено 120 адміністративних протоколів – на 35% менше, ніж у 2018-му (185 протоколів).

    Як раніше повідомлялося, згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони, у декларації має з’явитися графа щодо наявності подвійного громадянства.

    Нагадаємо, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю «Главкому», наскільки дисципліновано держслужбовці подавали декларації за минулий рік і які цікаві особливості в них можна відмітити.

    Теги: закон декларація штраф чиновник НАЗК майно
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    У 99% перевірених деклараціях чиновників виявлені недостовірні дані – Опендатабот