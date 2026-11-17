Ощадбанк оновлює умови обслуговування клієнтів. З 10 грудня 2026 року запроваджується нова комісія за операції, пов’язані з ігровим бізнесом. Крім того, банк планує запустити послугу доставки платіжних карток поштою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

В Ощадбанку повідомили, що відповідно до рішення продуктового комітету було змінено тарифи на обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток, а також умови договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Одне з нововведень – комісія за проведення операцій із кодом MCC 7995, які стосуються грального бізнесу. До них належать:

розрахунки з букмекерськими компаніями;

платежі в казино та інших гральних закладах, зокрема онлайн;

придбання лотерейних білетів та інші подібні операції.

Розмір комісії за такі розрахунки з використанням платіжних карток становитиме:

1% від суми – за операції в Україні під час оплати власними коштами;

2% від суми – за операції за кордоном під час оплати власними коштами.

Водночас проводити такі платежі за рахунок кредитних коштів буде неможливо як в Україні, так і за її межами. Нові тарифи почнуть діяти 10 грудня 2026 року.

Ще одне нововведення – запуск послуги поштової доставки миттєвих карток. Вона буде доступна для клієнтів із такими тарифними пакетами:

More;

«Мій рахунок»;

«Моя картка»;

«Зарплатний».

Вартість доставки залежатиме від країни призначення:

по Україні – 80 грн;

до країн, де працює мережа обраного банком поштового оператора, – 500 грн;

до інших країн світу – 1 000 грн.

У банку уточнили, що зазначені суми вже включають ПДВ. Комісія списуватиметься з рахунку клієнта одноразово після оформлення замовлення. Про запуск послуги та технічні особливості її оформлення Ощадбанк повідомить додатково на офіційному сайті та в мобільному застосунку. При цьому до 30 червня 2027 року доставка карток здійснюватиметься безкоштовно.

До слова, у Краматорську Донецької області з 16 листопада тимчасово припинили роботу останнє відділення Приватбанку та всі відділення Ощадбанку. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та загрозу життю працівників і відвідувачів.