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Трамп знову зажадав компенсації за допомогу Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп знову зажадав компенсації за допомогу Україні
Дональд Трамп заявив, що США вимагатимуть від Європи гроші за озброєння, яке Байден передавав Україні та НАТО
фото: Офіс президента України

Американський президент вкотре звинуватив Байдена у витратах на підтримку Києва

Президент США Дональд Трамп на мітингу в Техасі 27 жовтня вчергове заявив, що Вашингтон мав отримати гроші за допомогу Україні за часів Джо Байдена, і назвав суму в $350 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на стенограму виступу.

Що сказав Трамп

Виступаючи перед прихильниками в порту Корпус-Крісті, Трамп сказав, що Байден «багато чого віддав» і міг би щось за це вимагати: «це Європа, вони можуть платити». За його словами, коли він прийшов до влади, то одразу заявив європейцям, що вони мають платити за ракети, які США їм постачають, і ті погодилися. Європейці, стверджує президент, платять «мільярди й мільярди», а потім, «здається», передають зброю Україні чи комусь іще. Байден, за його словами, міг би про це попросити, але віддав $350 млрд, і США «нічого не отримали».

Що відомо про обсяги допомоги

Трамп не навів розрахунків, які підтверджували б цю суму. За даними AP, станом на кінець 2024 року США надали Україні понад $65 млрд допомоги з безпеки. Раніше Трамп уже називав $350 млрд: наприклад, 17 жовтня на мітингу в Джорджії він сказав, що Байден «віддав» Україні обладнання й гроші на цю суму.

Як змінилася схема постачання

Нині європейські союзники фінансують закупівлю американської зброї для України через механізм PURL. 3 вересня Трамп заявив, що США вимагатимуть від Європи гроші за озброєння, яке Байден передавав Україні та НАТО, і назвав суму «сотні мільярдів доларів». 11 жовтня Financial Times писала, що адміністрація Трампа погрожувала зупинити механізм PURL і обмін розвідданими з Україною, щоб змусити Київ припинити удари по російській енергетиці. Білий дім відмовився підтвердити чи прокоментувати ці повідомлення.

Окремо діє угода про надра, підписана 30 квітня 2025 року: вона передбачає спільний Інвестиційний фонд відбудови України.

Нагадаємо, 3 вересня Трамп уже заявляв, що вимагатиме від Європи гроші за допомогу Україні, назвавши суму у «сотні мільярдів доларів».

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Теги: озброєння Вашингтон гроші Дональд Трамп Європа

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