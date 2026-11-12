Через загрозу обстрілів два банки закривають відділення у Краматорську

Із 16 листопада в місті припинять роботу останнє відділення ПриватБанку та всі відділення Ощадбанку

У Краматорську Донецької області з понеділка, 16 листопада, тимчасово припинять роботу останнє відділення ПриватБанку та всі відділення Ощадбанку. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та загрозу життю працівників і відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Останнє відділення ПриватБанку, яке продовжувало обслуговувати клієнтів у Краматорську, розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13, поблизу ЦУМу. Із 16 листопада воно тимчасово призупинить роботу.

У банку пояснили, що змушені вдатися до такого кроку заради безпеки співробітників і відвідувачів. Водночас клієнти зможуть і надалі користуватися послугами дистанційно.

Зокрема, мобільний застосунок і вебверсія «Приват24» працюватимуть цілодобово для проведення платежів, переказів та оплати послуг. Банкомати й термінали самообслуговування продовжать функціонувати у безпечніших районах міста за умови стабільного електропостачання, зв'язку та можливості інкасації.

Крім того, клієнти можуть звертатися до цілодобової служби підтримки ПриватБанку за номером 3700.

Ощадбанк також повідомив про тимчасове припинення роботи всіх своїх відділень і банкоматів у Краматорську з 16 листопада.

Жителі регіону зможуть отримувати банківські послуги у найближчих населених пунктах. Зокрема, відділення Ощадбанку продовжать працювати за адресами:

Слов'янськ, вулиця Поштова, 44;

Олександрівка, вулиця Соборна, 11.

Банкомати залишатимуться доступними у Слов'янську, Олександрівці та селищі Черкаському. Також клієнти зможуть користуватися онлайн-сервісами Ощадбанку, які дозволяють здійснювати фінансові операції дистанційно.

У банку наголосили, що продовжують робити все можливе для забезпечення жителів Донеччини необхідними фінансовими послугами. Контакт-центр Ощадбанку працює за номером 0-800-210-800.

Рішення банків ухвалено на тлі постійної загрози російських обстрілів Краматорська. Через наближення бойових дій та застосування російськими військами авіабомб і безпілотників безпекова ситуація в місті залишається складною.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв про заклики військових і журналістів до термінової евакуації цивільних із Краматорська та інших прифронтових міст Донеччини. Військовослужбовець Сергій Гнезділов попереджав про постійні удари авіабомбами, загрозу FPV-дронів та проблеми з комунальними послугами. Він наголосив на необхідності евакуації дітей і людей, які залишаються в небезпечних районах.