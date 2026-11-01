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Від «Піксель-кухні Грубича» – до бесід про порнографію. Держава почала фінансувати проєкти «Тисячовесни»

Культурний фронт
Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Від «Піксель-кухні Грубича» – до бесід про порнографію. Держава почала фінансувати проєкти «Тисячовесни»
На 2026 рік держава заклала 4 млрд грн на фільми, просвітницькі телепередачі у рамках «Тисячовесни»
фото: Мінкульт/Facebook

29-30 жовтня на рахунки переможців мистецьких конкурсів впало 108 млн грн

Наприкінці жовтня державне товариство «Центр захисту інформаційного простору України» приступило до практичної реалізації президентської ініціативи «Тисячовесна». Нагадаємо, що запуск цього державного продукту Міністерство культури пояснило необхідністю контрпропагандм проти засилля російськомовного контенту серед українців. На 2026 рік держава заклала 4 млрд грн на фінансування документальних фільмів, розважальних шоу, просвітницьких телепередач у рамках «Тисячовесни».

Свої мільйони вже отримали перші щасливчики. Протягом 29-30 жовтня «Центр захисту інформаційного простору України» перерахував 107,85 млн грн авансових платежів на рахунки компаній-переможців, які вироблятимуть україномовний продукт. Обов’язкова вимога: кожен фільм або програма, профінансована коштом бюджету, має містити логотип: «Створено в межах ініціативи «Тисячовесна».

Держфінансування у рамках «Тисячовесни» отримають 546 проєктів: «Візуальне мистецтво» – 77 проєктів, «Перформативне мистецтво» – 133 проєкти, «Сучасна музика» – 144 проєкти, «Неігрові (документальні) фільми та серіали» – 70 проєктів, «Ігрові фільми та серіали» – 92 проєкти, «Фільми для дитячої аудиторії та анімація» – 30 проєктів.

Умови фінансування проєктів-переможців:

  • повне державне покриття (до 100%) передбачене для авторської та анімаційної продукції, дебютів і контенту для дітей;
  • часткове фінансування (до 80%) поширюється на інші типи культурного продукту – за умови, що виробник забезпечує щонайменше 20% власних або залучених коштів;
  • рівне співфінансування 50/50 діятиме для ігрових та неігрових серіалів (поза авторськими й анімаційними).

Половину від розданих державою мільйонів (а саме 45,44 млн грн) дісталося двом компаніям, які мають спільних кінцевих власників. Це – ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» (29,16 млн грн) і ТОВ  «Фільм Ю Ей» (16,28 млн грн). Перша компанія виробить фільм «Зниклі». У його основі – шість різних сюжетів про реальні події великої війн. Проте кожна історія «виходить за межі документальних фактів і є художньою вигадкою і узагальненням».

ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» випустить фільм «Зниклі»; держава профінансує 36 млн грн
ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» випустить фільм «Зниклі»; держава профінансує 36 млн грн
дані: державного вебпорталу Spending

Що стосується ТОВ  «Фільм Ю Ей», то воно замахнулося на створення шестисерійного фільму «Бурштинові діти». За жанром – це детектив, події якого відбуваються у поліському селищі Вовчі Луки на Рівненщині, де бурштин – не лише джерело заробітку, але й причина страху, мовчання та вбивств. Головною героїнею кіно виступає слідча Ярина, якій доведеться протистояти бурштиновій мафії, підлітковій банді, ворожкам, секті та місцевим забобонам.

ТОВ «Фільм Ю Ей» виробить детективний серіал «Бурштинові діти»; підтримка держави оцінюється у 36,18 млн грн
ТОВ «Фільм Ю Ей» виробить детективний серіал «Бурштинові діти»; підтримка держави оцінюється у 36,18 млн грн
дані: державного вебпорталу Spending

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами «Фільм Ю Ей Телевіжн» і «Фільм Ю Ей» виступають Ірина Костюк, Сергій Созановський і Сергій Коннов. Созановський та Коннов мають в активі Film.ua Group, що працює у сфері кіно- та телепродакшну та юридичну фірму «Коннов і Созановський», яка надає юридичні послуги українським та іноземним клієнтам у багатьох галузях права.

Крім цього, у листопаді 2023 року Коннов і Созановський ввійшли до складу наглядової ради телеканалу «Інтер». 8 жовтня 2026 року Созановський залишив наглядову раду «Інтера».

На суму 14,5 млн грн держава надала дотацій ТОВ «Сфільм» на зйомку 12 серійного кіно «Суто робочі стосунки». Події фільму розгортаються на київській станції екстреної медичної допомоги. У центрі історії – фельдшерка Олександра Кополовець та новий співробітник підстанції Богдан Павлюк, які п’ятнадцять років тому були закоханою парою, але розлучилися за болючих обставин. Тепер доля змушує їх працювати в одному екіпажі швидкої допомоги – щодня рятувати чужі життя, паралельно намагаючись розібратися з власним минулим.

ТОВ «Сфільм» створить серіал «Суто робочі стосунки»; розмір держпідтримки – 32,4 млн грн
ТОВ «Сфільм» створить серіал «Суто робочі стосунки»; розмір держпідтримки – 32,4 млн грн
дані: державного вебпорталу Spending

Керівником та власником ТОВ «Сфільм» є мешканка Черкащини Анастасія Чичмаренко. Також вона раніше працювала директоркою ICTV та ICTV2.

Цікавий факт: пані Чичмаренко була у числі експертної комісії, яка просівала конкурсантів проєкту «Тисячовесна».

8 млн грн дісталося громадській спілці «Медіа контент Україна» на створення військово-кулінарного шоу «Піксель-кухня з Грубичем». Всього має вийти 12 телепередач. Постійним ведучим визначено відомого журналіста, телеведучого каналу «1+1» Костянтина Грубича. Разом із запрошеними гостями-військовими вони готуватимуть страви в аскетичних армійських умовах (бліндажах, тилових кухнях). Під час приготування запрошений герой розповідає про себе, свій підрозділ, бойовий шлях.

«Умовним шеф-кухарем виступає саме гість, Грубич грає роль учня, який лише допомагає в приготуванні і розпитує про особливості армійської кухні. Кулінарна складова є фоном для головного акценту – розмови, де розкривається особистість запрошеного героя, його емоції, переживання, досвід», – ідеться в анотації телепередачі.

Громадська спілка «Медіа контент Україна» випустить шоу «Піксель-кухня з Грубичем»; фінансова підтримка держави – 11,1 млн грн.
Громадська спілка «Медіа контент Україна» випустить шоу «Піксель-кухня з Грубичем»; фінансова підтримка держави – 11,1 млн грн.
дані: державного вебпорталу Spending

За відомостями аналітичної системи YouControl, керівницею спілки «Медіа контент Україна» є Марія Пилипенко. Вона також має ФОП із профілем надання інших інформаційних послуг.

Ще один переможець мистецького конкурсу, раніше теж мав стосунок до «плюсів», підприємець Сергій Мальнев (був редактором та ведучим програми «Гроші» на «2+2») отримав від держави 5,98 млн грн. Кошти планується спрямувати на виготовлення дитячого контенту «Мійкрафт. Українські скарби». Всього буде 25 відеороликів, які за назвою перегукуються з популярною відеогрою Minecraft.

За концепцією проєкту ведучі, проходячи через умовний «портал», «спауняться» (з’являються) у конкретній області України та, шукаючи там «блоки», знайомлять глядача з регіоном у контексті надрокористування, природних багатств і видатних українців, пов’язаних із цією територією. Герої-ведучі з відповідним «інвентарем» відвідують і показують кар’єри, шахти й збагачувальні фабрики, демонструючи, де розташовані та як видобуваються українські підземні ресурси. У випусках передбачено розповіді про такі корисні копалини та ресурси на кшталт урану, вугілля, титану, літію, лазуриту та інших.

ФОП Сергій Мальнев створить дитячий контент «Мійкрафт. Українські скарби»; держава виділяє на це 6,65 млн грн
ФОП Сергій Мальнев створить дитячий контент «Мійкрафт. Українські скарби»; держава виділяє на це 6,65 млн грн
дані: державного вебпорталу Spending

Що цікаво: Сергій Мальнев створив свій ФОП у середині квітня 2026 року, що збіглося у часі з оголошенням Мінкульту про запуск проєкту-підтримки «Тисячовесна».

Крім цього, держтовариство «Центр захисту інформаційного простору України» роздало ще:

  • 6,02 млн грн громадській організації «Фонд Молодість» на проєкт «Молодість. Місто як сцена» – перформативна програма в межах 55-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»; захід завершився наприкінці жовтня;
  • 4,14 млн грн ТОВ «АСАПпродакшн» на фільм «Дуже далеко від фронту»;
  • 2,69 млн грн ТОВ «Калина фільм» на документальну стрічку «140 діб у небі»;
  • 2,62 млн грн ТОВ «Рікі-Тікі-Таві» на сатиричну програму «Шкарпетка-шоу»; 
  • 2,51 млн грн ФОП Юлії Юхмич на відеоролики «Історія як зброя»;
  • 2,48 млн грн ТОВ «Хатагудс» на шоу «Destination UA: Незламні»;
  • 2,34 млн грн ФОП Віталій Сушко на фільм «Радониця»;
  • 1,8 млн грн ФОП Володимир Сидько на фільм «Дельта між нами та Перемогою»;
  • 1,6 млн грн ГО «Медія.Ментальна.Безпека» на відеоролики «Не ведись»;
  • 1,12 млн грн ФОП Віталій Сушко на фільм «На тому березі дитинства»; 
  • 863,7 тис. грн ТОВ «Кей Анімейшен Студіо» на фільм «Син Якудзи»;
  • 712,8 тис. грн ФОП Дмитро Афанасьєв на подкаст «Коли настане справедливість»;
  • 666,8 тис. грн ТОВ «ДіпВіжнМаркетинг» на цикл тематичних відеоесе «Bible Vision: Псалми незламності»;
  • 622,4 тис. грн ФОП Юрій Снідченко на концертні програми «Internation Women Music Showcase»;
  • 609,1 тис. грн ФОП Дмитро Афанасьєв на подкаст «Мед для вух».

Певним чином вибиваються із загального контексту проєти ФОП Олександра Гуцалюка, які перемогли у «Тисячовесні» і одержали державне фінансування. На кінець жовтня на рахунки підприємця перераховано 1,4 млн грн на створення низки відеороликів для дитячої аудиторії: «Як говорити з дітьми про порнографію», «Статеве виховання дітей та підлітків», «Діти і війна. Медично-психологічний відеогайд».

ФОП Олександр Гуцалюк, наприклад, за 319,3 тис. грн запише відеоблоги-інструкції для батьків від сексолога Святослави Федорець
ФОП Олександр Гуцалюк, наприклад, за 319,3 тис. грн запише відеоблоги-інструкції для батьків від сексолога Святослави Федорець
дані: ProZorro

Варто нагадати: попри фінансові щедроти, якими нині Центр захисту інформаційного простору України засипав переможців «Тисячовесни», Кабмін продемонстрував власне бачення щодо «культурної» ініціативи. 16 жовтня уряд зняв 24,15 млн грн, передбачені на проєкт «Тисячовесна» і перерозподілив на освітні програми.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: війна Мінкульт гроші бюджет кіно військові

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