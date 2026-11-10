Головна Світ Політика
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Прем'єри Словаччини та Чехії виступили проти кредиту Україні на €70 млрд

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єри Словаччини та Чехії виступили проти кредиту Україні на €70 млрд
Фото: TASR
Прем'єр-міністри Чехії Андрей Бабіш та Словаччини Роберт Фіцо під час спільної пресконференції

Фіцо та Бабіш розкритикували тиск канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо фінансування України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава уряду Чехії Андрей Бабіш виступили проти надання нових фінансових гарантій Україні на тлі обговорення дефіциту її фінансування у 2027 році. Фіцо звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у шантажі через спробу пов'язати підтримку України з ухваленням семирічного бюджету Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на словацьке агентство TASR та Reuters.

Відповідні заяви пролунали 10 листопада під час спільної пресконференції глав урядів Словаччини та Чехії у Братиславі. Політики обговорили позицію Німеччини щодо фінансової підтримки Києва та майбутнього бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Фіцо заявив, що Словаччина готова заблокувати бюджет Євросоюзу, якщо Мерц наполягатиме на обов'язковій участі всіх держав-членів у фінансуванні України.

«Якщо канцлер Мерц прийде і скаже, що заблокує бюджет ЄС, бо хоче, щоб усі країни підписали кредит на €70 млрд для України, я скажу йому: ні. Тоді я також його заблокую», – заявив словацький прем'єр.

За словами Фіцо, питання кредиту або гранту для України необхідно відокремити від переговорів щодо семирічного бюджету Євросоюзу. Словацький прем'єр наголосив, що готовий до компромісу, однак відкидає спроби тиску з боку Берліна.

Аналогічну позицію висловив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Він нагадав, що всі держави-члени мають рівні права під час ухвалення рішень у Європейській раді.

«Ми суверенна Чеська Республіка. І мій голос у Європейській раді абсолютно такий самий, як голос канцлера Мерца», – наголосив Бабіш.

Чеський прем'єр також заявив, що раніше відмовився гарантувати кредит Україні. За його словами, від початку повномасштабної війни Київ отримав €520 млрд міжнародної допомоги, а в проєкті майбутнього бюджету ЄС передбачено ще €100 млрд.

Бабіш вважає, що кошти, закладені в бюджет Євросоюзу, доцільно використати для післявоєнної відбудови України. Водночас політик висловив сподівання, що європейські лідери зможуть узгодити спільну позицію під час майбутніх переговорів у Дубліні.

Суперечка виникла після листа Фрідріха Мерца до президента Європейської ради Антоніу Кошти. Німецький канцлер наголосив, що всі країни ЄС повинні взяти участь у покритті фінансових потреб України, які у 2027 році оцінюють у €70 млрд.

Європейський Союз планує забезпечити близько €45 млрд із необхідної суми. Водночас Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія висловили небажання брати участь у новому механізмі фінансування.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ультиматум канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо бюджету Євросоюзу. Німецький канцлер попередив, що Берлін може заблокувати бюджет ЄС на 2028–2034 роки, якщо всі держави-члени не погодяться спільно фінансувати Україну.

Також «Главком» писав про плани Європейського Союзу залучити додаткові €45 млрд для України у 2027 році. За словами єврокомісара Валдіса Домбровскіса, ці кошти мають покрити приблизно дві третини прогнозованого дефіциту фінансування. Решту планують залучити від інших міжнародних партнерів.

Читайте також:

Теги: Роберт Фіцо Фрідріх Мерц гроші фінансування Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20) проходила 30-31 жовтня
Мерц допустив особисту розмову з Путіним на саміті G20 у Маямі
Вчора, 06:24
Петро Порошенко і Юлія Тимошенко могли б принести користь в уряді, вважає Микола Томенко
Екснардеп Томенко придумав посади для Порошенка і Тимошенко в уряді війни
8 листопада, 19:14
Національний банк оновив офіційний курс валют на 4 листопада 2026 року
Курс валют 4 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
4 листопада, 09:26
Хата, яку купили у Хімчині Катерина Светлакова та Дмитро Маслюк
Кияни за $3 тис. купили глиняну хату на Гуцульщині й відновлюють її власноруч
31 жовтня, 15:15
Нові газопоршневі електростанції мають додати енергосистемі України близько 60 МВт потужності
Уряд виділив майже 939 млн грн на нові електростанції на заході України
29 жовтня, 15:41
Артаманов: Бюджетних коштів нам не вистачає, нам потрібно до цих засобів дбайливо ставитися
Російський депутат запропонував почати закривати лікарень у регіонах, щоб заощадити бюджет
19 жовтня, 03:35
Національний банк оновив офіційний курс валют на 17 жовтня 2026 року
Курс валют 17 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
17 жовтня, 09:30
Україна потребує ресурсів для зміцнення власної оборони та забезпечення ЗСУ
Зеленський назвав ЄС необхідну суму, яка потрібна Україні, щоб вистояти у війні
16 жовтня, 16:25
Олена Шоптенко з сином Олексієм
Олена Шоптенко здивувала порівнянням цін в Австрії та Україні
11 жовтня, 18:15

Політика

Стало відомо, як Росія намагалася вплинути на проміжні вибори у США
Стало відомо, як Росія намагалася вплинути на проміжні вибори у США
Прем'єри Словаччини та Чехії виступили проти кредиту Україні на €70 млрд
Прем'єри Словаччини та Чехії виступили проти кредиту Україні на €70 млрд
Хакери зламали Росстат і розкрили дані про втрати РФ – Bloomberg
Хакери зламали Росстат і розкрили дані про втрати РФ – Bloomberg
Міноборони Польщі повідомило про обмін МіГ-29 на українські технології
Міноборони Польщі повідомило про обмін МіГ-29 на українські технології
Удари по «Яндексу» змінили хід виборів у США? Центр протидії дезінформації розставив крапки над «і»
Удари по «Яндексу» змінили хід виборів у США? Центр протидії дезінформації розставив крапки над «і»
Віткофф і Кушнер можуть знову зустрітися з Путіним і Зеленським – Axios
Віткофф і Кушнер можуть знову зустрітися з Путіним і Зеленським – Axios

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Сьогодні, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua