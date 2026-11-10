Прем'єри Словаччини та Чехії виступили проти кредиту Україні на €70 млрд

Прем'єр-міністри Чехії Андрей Бабіш та Словаччини Роберт Фіцо під час спільної пресконференції

Фіцо та Бабіш розкритикували тиск канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо фінансування України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава уряду Чехії Андрей Бабіш виступили проти надання нових фінансових гарантій Україні на тлі обговорення дефіциту її фінансування у 2027 році. Фіцо звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у шантажі через спробу пов'язати підтримку України з ухваленням семирічного бюджету Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на словацьке агентство TASR та Reuters.

Відповідні заяви пролунали 10 листопада під час спільної пресконференції глав урядів Словаччини та Чехії у Братиславі. Політики обговорили позицію Німеччини щодо фінансової підтримки Києва та майбутнього бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Фіцо заявив, що Словаччина готова заблокувати бюджет Євросоюзу, якщо Мерц наполягатиме на обов'язковій участі всіх держав-членів у фінансуванні України.

«Якщо канцлер Мерц прийде і скаже, що заблокує бюджет ЄС, бо хоче, щоб усі країни підписали кредит на €70 млрд для України, я скажу йому: ні. Тоді я також його заблокую», – заявив словацький прем'єр.

За словами Фіцо, питання кредиту або гранту для України необхідно відокремити від переговорів щодо семирічного бюджету Євросоюзу. Словацький прем'єр наголосив, що готовий до компромісу, однак відкидає спроби тиску з боку Берліна.

Аналогічну позицію висловив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Він нагадав, що всі держави-члени мають рівні права під час ухвалення рішень у Європейській раді.

«Ми суверенна Чеська Республіка. І мій голос у Європейській раді абсолютно такий самий, як голос канцлера Мерца», – наголосив Бабіш.

Чеський прем'єр також заявив, що раніше відмовився гарантувати кредит Україні. За його словами, від початку повномасштабної війни Київ отримав €520 млрд міжнародної допомоги, а в проєкті майбутнього бюджету ЄС передбачено ще €100 млрд.

Бабіш вважає, що кошти, закладені в бюджет Євросоюзу, доцільно використати для післявоєнної відбудови України. Водночас політик висловив сподівання, що європейські лідери зможуть узгодити спільну позицію під час майбутніх переговорів у Дубліні.

Суперечка виникла після листа Фрідріха Мерца до президента Європейської ради Антоніу Кошти. Німецький канцлер наголосив, що всі країни ЄС повинні взяти участь у покритті фінансових потреб України, які у 2027 році оцінюють у €70 млрд.

Європейський Союз планує забезпечити близько €45 млрд із необхідної суми. Водночас Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія висловили небажання брати участь у новому механізмі фінансування.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ультиматум канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо бюджету Євросоюзу. Німецький канцлер попередив, що Берлін може заблокувати бюджет ЄС на 2028–2034 роки, якщо всі держави-члени не погодяться спільно фінансувати Україну.

Також «Главком» писав про плани Європейського Союзу залучити додаткові €45 млрд для України у 2027 році. За словами єврокомісара Валдіса Домбровскіса, ці кошти мають покрити приблизно дві третини прогнозованого дефіциту фінансування. Решту планують залучити від інших міжнародних партнерів.