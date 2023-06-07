Понад вісім тисяч співробітників Метінвесту стали до лав захисників України – СЕО компанії

За 15 місяців повномасштабної війни компанія Метінвест Ахметова спрямувала на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн

Від початку війни до лав Збройних сил України доєдналися майже вісім тисяч співробітників компанії Метінвест. Про це заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

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«Раніше співробітники Метінвесту виготовляли мирний метал, а зараз кують перемогу України. На сьогодні в ЗСУ служать майже 8000 наших колег. Ми пишаємося та дякуємо кожному захиснику країни та чекаємо на них вдома», – сказав Риженков.

За його словами, компанія дуже швидко перелаштувалася на військові рейки: в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова компанія почала виробляти бронежилети, мобільні укриття та захисні елементи для авто на передовій.

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А для підтримки українців компанія, у координації з Фондом Ріната Ахметова, започаткувала гуманітарний проєкт «Рятуємо життя»: за рік він перетворився на велику соціальну ініціативу, яка допомогла майже 500 тисячам людей продуктами та речами першої потреби, ліками, психологічною реабілітацією та протезуванням.

Також Риженков подякував колегам з Європи та США, які долучилися до благодійних ініціатив на підтримку українців, та запевнив: після перемоги Росія заплатить за всю заподіяну шкоду.

«Ми обов’язково відстоїмо Авдіївку та український Нью-Йорк, повернемося в Маріуполь. Так само як в український Донецьк, Луганськ та Крим. Агресор має відповісти за заподіяну шкоду Україні, українському бізнесу, кожному українцю. Минулого року Метінвест подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини. Ми будемо судитися з росіянами, компенсуємо всі втрати до останньої копійки», – резюмував Риженков.

Як відомо, за 15 місяців повномасштабної війни компанія Метінвест Ахметова спрямувала на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн. Більш ніж 2 млрд грн були направлені на потреби армії – в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». ЗСУ отримали від компанії 1 200 дронів, 1 700 тепловізорів, 376 автівок, зокрема й «швидких». А для заправлення техніки надано 1,2 млн літрів пального.