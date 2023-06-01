Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Служба безпеки заарештувала російського «крота» у лавах ЗСУ (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Служба безпеки заарештувала російського «крота» у лавах ЗСУ (відео)
Зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння
фото: СБУ

Зловмиснику загрожує довічне перебування за ґратами

Служба безпеки України затримала російського «крота» у лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння та «полював» на ППО. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру ГУ ГШ ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.

Після 24 лютого 2022 року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти про наслідки повітряних ударів по місту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.

Згодом затриманий отримав від російської воєнної розвідки нове завдання – приїхати у Дніпропетровську область та мобілізуватися до лав Сил оборони.

Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України. У зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.

Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхній поплічник використовував месенджер Telegram.

5 фото
На весь екран
У лавах ЗСУ затримали агента розвідки РФ
фото: СБУ

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм «куратором» з ГРУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз затриманий під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на місто. 

Теги: державна зрада військові війна СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ вже не довіряють Путіну?
Росіяни Путіна ще слухаються, але у своє світле майбутнє вже не вірять
28 травня, 17:17
Китай підступно грається з Москвою
Китаю потрібен «український прецедент», щоб захопити Тайвань
9 травня, 06:03
Українська армія здатна знищити Керченський міст
Кримський міст і гуманітарна криза
3 травня, 16:30
Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з делегацією парламенту Португалії
Зеленський анонсував великий санкційний пакет проти РФ: звернення (відео)
2 травня, 20:40
Україна вже вдруге вшановує День пам'яті та примирення в умовах повномасштабного вторгнення РФ
День пам'яті та примирення: що означає цей день для українців (фото)
8 травня, 11:00
Окупанти діють відповідно до своїх можливостей
Міноборони пояснило особливість тактики російських окупантів
6 травня, 06:44
Росіяни не знають з якого напрямку очікувати контрнаступу
Контрнаступ ЗСУ. В окупантів на півдні почалась паніка
11 травня, 18:57
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
Ворог формує нові бригади та накриває Донеччину ракетами: яка ситуація на фронті
12 травня, 18:38
Вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення
У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)
14 травня, 17:24

Кримінал

Служба безпеки заарештувала російського «крота» у лавах ЗСУ (відео)
Служба безпеки заарештувала російського «крота» у лавах ЗСУ (відео)
Суд зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву
Суд зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву
Розвідка підтвердила, що дала дозвіл на виїзд підозрюваного у хабарництві Трубіцина
Розвідка підтвердила, що дала дозвіл на виїзд підозрюваного у хабарництві Трубіцина
СБУ арештувала активи ще одного депутата від ОПЗЖ на 500 млн грн
СБУ арештувала активи ще одного депутата від ОПЗЖ на 500 млн грн
Дозвіл ДПСУ та лист від Буданова: як підозрюваний у хабарництві Трубіцин виїхав за кордон
Дозвіл ДПСУ та лист від Буданова: як підозрюваний у хабарництві Трубіцин виїхав за кордон
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У Києві пролунали вибухи
19K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
19K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину
9268
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня
6738
Влада повідомила про падіння уламків ворожих цілей у Києві, є загиблий і поранені

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту