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Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії
Петр Павел
фото з відкритих джерел

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Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу для засудження злочинів Росії в Україні. Про це він повідомив у Twitter.
«Розслідування цих злочинів є важливим, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, а насамперед до справедливості», – заявив Павел.

Нагадаємо, влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. 

До слова, коментуючи атаку дронів на Кремль Зеленський зазначив, що Україна використовує зброю лише для захисту своєї території і не здійснювала жодних атак на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Петр Павел трибунал влада Україна розслідування Володимир Зеленський військові посол

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