Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії
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Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу для засудження злочинів Росії в Україні. Про це він повідомив у Twitter.
«Розслідування цих злочинів є важливим, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, а насамперед до справедливості», – заявив Павел.
Нагадаємо, влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.
Президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні.
До слова, коментуючи атаку дронів на Кремль Зеленський зазначив, що Україна використовує зброю лише для захисту своєї території і не здійснювала жодних атак на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна.
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