Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії

Безпека у Європі та світі взаємопов’язані й можуть бути гарантовані лише за умови повного дотримання міжнародного права

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу для засудження злочинів Росії в Україні. Про це він повідомив у Twitter.

«Розслідування цих злочинів є важливим, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, а насамперед до справедливості», – заявив Павел.

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Нагадаємо, влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні.

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До слова, коментуючи атаку дронів на Кремль Зеленський зазначив, що Україна використовує зброю лише для захисту своєї території і не здійснювала жодних атак на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна.