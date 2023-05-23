Зеленський оголосив про створення корпусу морської піхоти

З початку агресії РФ підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту

В Україні створять корпус морської піхоти. Таким чином, буде сформовано нові бригади, що забезпечать сучасною технікою та зброєю. Про це президент України Володимир Зеленський оголосив під час візиту на позиції морпіхів у Донецькій області.

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«Сьогодні також маю честь оголосити, що ухвалене рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти - створити корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку вашого важливого міцного роду військ, для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе стане ще більше», – сказав він.

Президент зазначив, що з початку агресії РФ військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, при цьому професійно та впевнено знищуючи окупантів.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти.

Нагадаємо, Україна сьогодні відзначає День морської піхоти. Свято започаткували у 2014 році. Проте до 2017-го святкували 16 листопада. Чинну дату святкування 23 травня встановили у 2018 році указом президента № 145/2018 «Про День морської піхоти України». Цікаву історію свята читайте тут.