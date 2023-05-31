Зеленський відвідав Одещину, Одеську ОВА очолив скандальний прокурор. Головне за 31 травня

Глава держави представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера

Зеленський відвідав з робочим візитом Одещину, Очільником Одеської ОВА став скандальний прокурор, Росіябудує комплекси для зберігання тіл, Зеленський та Путін можуть відвідати Туреччину, військові попередили про можливі нові атаки Росії. Ці та інші події 31 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський відвідав з робочим візитом Одещину

Президент України Володимир Зеленський сьогодні з візитом відвідав Одеську область. Глава держави представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера. Зазначається, що під час наради обговорювались важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових.

Очільником Одеської ОВА став скандальний прокурор – указ

В Одеській області призначили нового начальника обласної військової адміністрації: ним став Олег Кіпер. Відповідний указ підписав 31 травня президент Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, що за даними «Схем», Олег Кіпер їздив на новорічно-різдвяні свята у відпустку за кордон – там він провів загалом 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го. Прокурор відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське».

Росія не може приховати втрати: будує комплекси для зберігання тіл

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів. До комлексів увійдуть пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць, склади з трунами та іншим похоронними декораціями, а також скорботна зала.

Програма Опоблоку – дороговказ для реформ в Україні?

Податкова реформа «10-10-10», яку просував протягом минулого року заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, є видозміненим пунктом програми партії «Опозиційний блок» на виборах 2019 року. Автори спільноти «Останній капіталіст» звернули увагу, що в цій програмі партія пропонувала так само вирівняти ставки ПДВ, податку на доходи фізосіб і податку на прибуток, але на рівні 12%. Вони також припустили, що Шурма може використовувати й інші пункти цієї програми під виглядом ідей для реформ. Якщо ж подивитися детальніше на програму «Опоблоку», можна виявити ще декілька пунктів, які також можна потенційно продати як «прогресивні реформи».

Зеленський та Путін можуть відвідати Туреччину – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор можуть відвідати Туреччину. Візит може відбутися після інавгурації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Про це повідомила кореспондента турецької газети Hürriyet Ханде Фірат. Як передає журналістка, першим до Туреччини приїде Путін. Це буде його перший візит до Туреччини з 2020 року. Раніше глава Кремля мав приїхати до Туреччини 27 квітня, щоби взяти участь у відкритті атомної електростанції «Аккую», яку будував «Росатом», але візит так і не відбувся.

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Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний

Одне яйце за 17 грн. Скандал, який вибухнув в Міноборони на початку року, асоціюється саме з цією «легендарною» закупкою. Проте не яйцями єдиними... Державна аудиторська служба завершила перевірку оборонного відомства і майже сотні військових частин. Результати ревізії викладені в акті на 3 тис. сторінок. Документ таємний. В інтерв’ю «Главкому» нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва вперше проливає світло на масштаби зловживань у секторі держзакупок під час війни.

«Гірше за Фукусіму і Чорнобиль». Працівники ЗАЕС попередили про можливу катастрофу

Двоє співробітників Запорізької атомної електростанції, що знаходиться під російською окупацією, вперше змогли розповісти про реальний стан справ на захопленій АЕС. Зазначається, що за останні тижні рівень військової активності росіян різко зріс – ворожі війська перекидали на станцію більше бронетехніки, боєприпасів, зміцнювали свої позиції.

Хто очолить Національну оперу України? Працівники театру б'ють на сполох

5 квітня 2023 року закінчився контракт генерального директора-художнього керівника Національної опери України Петра Чуприни. У зв'язку з цим працівники театру та визначні культурні діячі України звернулися до міністра культури Олександра Ткаченка із проханням дозволити Чуприні виконувати обов'язки директора Національної опери до завершення воєнного стану у країні.