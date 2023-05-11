Данілов розповів про частковий успіх ЗСУ у Бахмуті

Олексій Данілов: «Ми Бахмут здавати не збираємось і будемо тримати стільки, скільки військові вважатимуть за необхідне»

Українські захисники триматимуть оборону Бахмуту стільки, скільки вважатимуть за необхідне для тактичних та стратегічних цілей. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також нагадав, що часкові успіхи на найгарячішій точці фронту в українських воїнів вже є.

«Вчорашня заява нашого генерала Сирського абсолютно відповідає дійсності. Ми їх потроху посуваємо, але майте на увазі, що 41 кв. км це площа Бахмуту, там є чим працювати, є де працювати. Наші військові відпрацьовують всі ці питання. Маємо успіх частковий, військові роблять заяви. Від багатьох факторів все це залежить. Ми Бахмут здавати не збираємось і будемо тримати стільки, скільки військові вважатимуть за необхідне для тактичних та стратегічних цілей, які має наше військове та військово-політичне керівництво», - зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Данілов наголосив, що ЗСУ працює за своїм планом і ні під кого підлаштовуватися не збирається.

Як повідомлялсоя, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, Збройні сили України отримують ефективні результати.

Нагадаємо, російські бойовики групи «Вагнера» продовжують утримувати більшу частину Бахмута й володіють значними запасами боєприпасів, незважаючи втрати та публічні заяви свого ватажка Євгена Пригожина