Від поранень, отриманих на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук

У 2014-2015 роках Юліан Матвійчук служив в АТО, а в перший день повномасштабного вторгнення пішов на фронт

За життя воїна кілька днів боролися лікарі

Сьогодні, 21 травня, стало відомо про смерть депутата Полтавської міської ради сьомого скликання та військовослужбовця підрозділу аеророзвідки «Соловей» 116 окремої бригади територіальної оборони Юліана Матвійчука. Він дістав важкі поранення на фронті, а згодом помер у госпіталі. Про це повідомив в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.

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Уперше повідомлення про поранення Юліана прийшло 16 травня, його прооперували у Дніпрі. За його життя кілька днів боролися лікарі.

У 2014-2015 роках Юліан Матвійчук служив в АТО, а в перший день повномасштабного вторгнення росіян вдруге став на захист Батьківщини, був молодшим сержантом 116 БТРО.

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Герой народився 14 червня 1989 року. У 2014 році навчався і закінчив історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Двічі ставав депутатом міської ради Полтави, очолював місцевий осередок ВО «Свобода». Був одним зі співзасновників громадської організації SavePoltava.

У загиблого воїна залишилася дружина та маленька донечка.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко.