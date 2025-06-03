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Ринок нерухомості після війни: яких цін очікувати на новобуди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ринок нерухомості після війни: яких цін очікувати на новобуди

Під час війни кількість нових проєктів у секторі житлового будівництва мінімальна

Під час війни, ринок нерухомості в Україні переживає складні часи. Експерти оцінили акутальні тенденції та склали повоєнний прогноз. Зокрема, вони очікують здорожчання вартості квадратного метра у новобудах та пояснюють, чому така тенденція неминуча. 

Річ у тім, що під час війни кількість нових будівельних проєктів у секторі житлового будівництва мінімальна. 

«Якщо ми говоримо про житлову нерухомість, то сьогодні, в умовах війни забудовники не ризикують стартувати нові великі проєкти. Будівельний бізнес передусім незосереджений на тому, аби якось добудувати розпочате ще до війни. І це складно. Крім того, окремі девелопери за час війни переорієнтувалися на готельну та рекреаційну нерухомість у західних регіонах України. Відповідно, після того, які війна закінчиться матимемо мінімальну кількість новобудов, що логічно позначиться на їх вартості. І вона буде точно вищою, аніж цінники, які ми бачимо зараз. 

Крім того, ми матимемо справу з так званим відкладеним попитом, коли потреба у житлі після війни зростатиме, що теж  підштовхне ціни вгору», – коментують у компанії Perspektуva Group.

У компанії додають, що кожен регіон країни при цьому треба розглядати окремо, бо, щонайменше, рівень попиту скрізь різний. 

Так, станом, на зараз, найдорожчі об’єкти – у Львові ($1350/кв.м), Києві ($1290/кв.м) та Ужгороді ($1100/кв.м). А найдоступніші ціни на нові квадратні метри –  у Запоріжжі ($610), Сумах ($620) та Харкові ($670). Такі дані наводить дослідження OLX Нерухомість. 

І саме захід України залишається лідером за темпами зростання цін на нові квартири. В окремих проєктах у Львові вартість квадратного метра вже зрівнялася з нерухомістю столиці, а подекуди й перевищить її вже до кінця року. 

Забудовники вказують, що передумови для підняття цін у новобудовах  сформувалися вже, та бізнес усіляко намагається  їх стримувати. Однак, вже до кінця поточного року вартість нової житлової нерухомості може зрости на у межах щонайменше 5–10%.

«Якщо макроекономічна ситуація буде більш-менш стабільною, або принаймні не погіршуватиметься, ймовірно, ціни зростатимуть у межах 5–10% через інфляцію та поступове відновлення будівельної галузі», – зазначає CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова. 

На ціни в новобудовах у перспективі, серед іншого, матимуть вплив й нові законодавчі зміни, пояснюють експерти. Мова, зокрема, про те, що отримати ділянку під забудову стало складніше. 

«Після змін у законодавстві з січня 2024-го суттєво ускладнилося отримання ділянок під житлове будівництво. Забудовники, які вже мають земельні активи з цільовим призначенням, зможуть продовжувати роботу, але таких об'єктів критично мало. А після завершення війни потреба в житлі суттєво зросте», – пояснюють у Ріел. 

З огляду на такі тендерні та реалії ринку, краще вкладати кошти у готові новобуди. А от коли йдеться про житлові новобудови на початковому етапі реалізації, то допоки триває війна,  такі інвестиції залишаються дуже високоризикованими. Через складку геополітичну ситуацію, воєнний стан, процеси мобілізації та економічну нестабільність в державі, жоден забудовник не застрахований від ризиків замороження чи відтермінування термінів здачі об'єкта.

Теги: інвестиції нерухомість війна бізнес будівництво

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