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Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
фото з відкритих джерел

Соратник Путіна заявив, що мирні переговори не завжди призводять до закінчення боїв

Невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у соцмережі Х, передає «Главком».

Медведєв заявив, що мирні переговори не завжди призводять до закінчення боїв.

«Усім ворогам Росії, які висувають ультиматуми про переговори, слід запам'ятати просту річ: мирні переговори самі по собі не завжди призводять до закінчення бойових дій. Невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками», – написав він.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Теги: переговори Дмитро Медведєв погрози росія Україна війна

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