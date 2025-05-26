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Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 180 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1188-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 112 авіаційних ударів, застосувавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3005 дронів-камікадзе та здійснили 4961 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка Сумської області; Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Кам’янське, Щербаки Запорізької області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 1

Відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 2

Ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 3

Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 4

Зафіксовано десять боєзіткнень у напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 5

Ворог здійснив десять атак у районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка, Нова Полтавка, Горіхове та в бік Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 7

Противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 8

Окупанти п’ять разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 9

Відбулося три марні спроби ворога просунутися уперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року фото 10

Минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів – скинув при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 225 обстрілів, з яких 13 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 264 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 53 ракети та 92 одиниці автомобільної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1188-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт

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