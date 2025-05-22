Поліг під час виконання завдання на південному напрямку. Згадаймо Дмитра Рудика

Дмитро Рудик близько 20-ти років жив у Греції, а у 2015 році повернувся на Батьківщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Рудика.

Військовослужбовець Дмитро Рудик на позивний Грек загинув 29 лютого 2024 року. Він віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Дмитро Рудик народився 4 листопада 1981 року у Львові. Навчався у ліцеї №93 Львівської міської ради. Після завершення навчання переїхав до Афін (Грецька Республіка), де прожив близько 20-ти років.

У 2015 році повернувся на Батьківщину та працював у деревообробній сфері. Активно займався волонтерством, регулярно допомагав українському війську. У свій вільний час захоплювався їздою на мотоциклі та подорожами. Зі слів рідних, був надзвичайно добрим, справедливим та цілеспрямованим.

Дмитро Рудик виконував бойові завдання на південному напрямку у лавах 141-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації чоловік став на захист держави від російських загарбників. Виконував бойові завдання на південному напрямку у лавах 141-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Життя Дмитра Рудика обірвалося 29 лютого 2024 року. Більше року родина чекала на повернення полеглого захисника додому. Чин похорону воїна відбувся 21 травня 2025 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Дмитра Рудика залишилися дружина, батьки, двоюрідні брати, сестри та велика родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.