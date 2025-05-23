Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли Росія відчує справжні економічні проблеми? Прогноз британського полковника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Коли Росія відчує справжні економічні проблеми? Прогноз британського полковника
фото з відкритих джерел

Філіп Інґрем: Путін зараз дуже втомився

У 2026 році економічні труднощі, з якими вже стикаються віддалені й бідні регіони Росії, почнуть відчувати і жителі європейської частини країни. Про це заявив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем в інтерв'ю «24 каналу», інформує «Главком». 

«Я вважаю, що Путін зараз дуже втомився. Його війська також втомилися. Політично він теж на межі. Але звичайні люди ще не відчули справжнього удару. Жителі Москви та Санкт-Петербурга поки що особливо не постраждали. Поки що в основному страждають жителі найбідніших та найвіддаленіших регіонів Росії. Однак вже наприкінці 2025 року та у 2026 році економічний удар відчуватимуть вже навіть у європейській частині Росії», – зауважив Філіп Інґрем.

На думку британського полковника, це змусить росіян серйозніше замислитися над подіями, що відбуваються, адже українські удари по інфраструктурі, нафтових об’єктах, військових цілях та аеродромах викликатимуть дедалі більше запитань у суспільстві.

«Крім того, Росія вже вичерпує запаси військової техніки. Тепер вона все більше покладається на техніку з Північної Кореї. Близько 80% боєприпасів постачається саме звідти. Також йдуть переговори з Іраном про постачання балістичних ракет та іншої військової техніки. Не лише «Шахедів». Для мене це говорить про те, що Путін перебуває у дуже складному становищі. Якщо санкції обірвуть ці канали постачання, то ситуація для Путіна стане критичною», – сказав полковник британської армії у відставці.

Філіп Інґрем додав: «Я очікую, що це станеться природним чином у період із початку до кінця 2026 року. У воєнній термінології це називається точкою кульмінації. Моментом, коли він більше не зможе вести наступальні дії».

Нагадаємо, що економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку. 

Як повідомлялося, на внутрішньому ринку Росії фіксується зниження обсягів постачання пального у результаті падіння рентабельності нафтопереробних заводів, тож Кремль терміново скликає нараду.

Читайте також:

Теги: путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо ми хочемо змін, ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла»
Український прапор у Севастополі – ключ до краху режиму Путіна  
7 травня, 19:19
Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
15 травня, 09:01
Дипломатична битва триває – не про закінчення війни, а про те, як буде себе вести Трамп
Дипломатична битва триває – не про закінчення війни, а про те, як буде себе вести Трамп
28 квiтня, 11:21
Кубілюс: Росія бояться, що НАТО захистить Україну
Єврокомісар: «Ні НАТО» для України полегшує РФ планування подальшої агресії
27 квiтня, 12:39
Пхеньян повторив заяву Москви про нібито «повне звільнення» російського регіону
Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку
28 квiтня, 09:28
У межах робочого візиту до Туреччини Зеленський провів зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом
Ердоган зробив заяву про завершення війни в Україні
17 травня, 14:50
Для вірян вільного доступу на територію Нижньої лаври зараз немає
Десятки монахів Московського патріархату прописані в Лаврі
21 травня, 06:54
У Росії пролунали вибух, місто Іваново атаковано дронами
Військовий аеродром у російському Іваново атаковано дронами
Сьогодні, 02:22
Туск: З російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь
Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру
Вчора, 21:13

Політика

Коли Росія відчує справжні економічні проблеми? Прогноз британського полковника
Коли Росія відчує справжні економічні проблеми? Прогноз британського полковника
Британський полковник повідомив, які три інструменти має Трамп для серйозного тиску на РФ
Британський полковник повідомив, які три інструменти має Трамп для серйозного тиску на РФ
У Росії розбився вертоліт Мі-8
У Росії розбився вертоліт Мі-8
Лавров вигадав, чому Ватикан не підійде для мирних переговорів
Лавров вигадав, чому Ватикан не підійде для мирних переговорів
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
Що буде із працівниками Міністерства освіти, яких звільнив Трамп: рішення суду
Що буде із працівниками Міністерства освіти, яких звільнив Трамп: рішення суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
19K
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
19K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
16K
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
8504
Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)

Новини

В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 17 хвилин
Сьогодні, 15:55
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua