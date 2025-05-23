Коли Росія відчує справжні економічні проблеми? Прогноз британського полковника

Філіп Інґрем: Путін зараз дуже втомився

У 2026 році економічні труднощі, з якими вже стикаються віддалені й бідні регіони Росії, почнуть відчувати і жителі європейської частини країни. Про це заявив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем в інтерв'ю «24 каналу», інформує «Главком».

«Я вважаю, що Путін зараз дуже втомився. Його війська також втомилися. Політично він теж на межі. Але звичайні люди ще не відчули справжнього удару. Жителі Москви та Санкт-Петербурга поки що особливо не постраждали. Поки що в основному страждають жителі найбідніших та найвіддаленіших регіонів Росії. Однак вже наприкінці 2025 року та у 2026 році економічний удар відчуватимуть вже навіть у європейській частині Росії», – зауважив Філіп Інґрем.

На думку британського полковника, це змусить росіян серйозніше замислитися над подіями, що відбуваються, адже українські удари по інфраструктурі, нафтових об’єктах, військових цілях та аеродромах викликатимуть дедалі більше запитань у суспільстві.

«Крім того, Росія вже вичерпує запаси військової техніки. Тепер вона все більше покладається на техніку з Північної Кореї. Близько 80% боєприпасів постачається саме звідти. Також йдуть переговори з Іраном про постачання балістичних ракет та іншої військової техніки. Не лише «Шахедів». Для мене це говорить про те, що Путін перебуває у дуже складному становищі. Якщо санкції обірвуть ці канали постачання, то ситуація для Путіна стане критичною», – сказав полковник британської армії у відставці.

Філіп Інґрем додав: «Я очікую, що це станеться природним чином у період із початку до кінця 2026 року. У воєнній термінології це називається точкою кульмінації. Моментом, коли він більше не зможе вести наступальні дії».

Нагадаємо, що економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.

Як повідомлялося, на внутрішньому ринку Росії фіксується зниження обсягів постачання пального у результаті падіння рентабельності нафтопереробних заводів, тож Кремль терміново скликає нараду.