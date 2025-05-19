Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Будівельний бум? Як змінилися прибутки топових компаній за рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Будівельний бум? Як змінилися прибутки топових компаній за рік
Торік «Автомагістраль-Південь» отримала рекордні 1,36 млрд грн прибутку
фото з відкритих джерел

Найдохіднішими стали компанії, які спеціалізуються на будівництві доріг

Десятка топових компаній у сфері будівництва в індексі «Опендатабота» отримала понад 49 млрд грн доходу. Це на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза – до 3,09 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Левова частка доходу припадає на пʼять компаній, що спеціалізуються на будівництві доріг: 75% або ж 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель – їхній внесок скромніший: 20% доходу. Одна компанія у рейтингу працює у вузькій сфері розвідувального буріння.

Третій рік поспіль трійка лідерів індексу будівельної галузі майже незмінна. Лідером є компанія «Автомагістраль-Південь» з Одеси, якою володіє Олександр Бойко. У 2024 компанія заробила 13,2 млрд грн (27% загального доходу топу), що у 1,6 раза перевищує показники 2023. Прибуток – рекордні 1,36 млрд грн.

На другому місці – вінницька «Автострада» Максима Шкіля. Компанія заробила 10,8 млрд грн (+30%) і наростила прибуток у 1,6 раза – до 74,6 млн грн. Третє місце посів одеський «Ростдорстрой», власниками якого є Євген Коновалов і Юрій Шумахер. Компанія збільшила дохід на 15% (до 6,85 млрд грн), водночас прибуток скоротився на чверть.

Топ 10 компаній у сфері будівництва
Топ 10 компаній у сфері будівництва
інфографіка: «Опендатабот»

На четверту сходинку піднялася «Онур Конструкціон Інтернешнл» зі Львова. Власники – турецькі підприємці Четінджевіз Онур та Іхсан. Дохід компанії зріс на 30% – до 3,82 млрд грн, а прибуток – майже утричі: до 418 млн грн.

П’яте місце – компанія «Ательє де Франс Київ», яка займається реставрацією пам’яток архітектури. Її дохід зріс у 6,4 раза – до 2,9 млрд грн, прибуток – утричі (44 млн грн). Власник – француз Куртуа Антуан, Філіп, Марі.

«Феррострой» із Полтавщини наростив дохід у 1,7 раза до 2,62 млрд грн і прибуток – у 2,6 раза до 298 млн грн. Компанія займається будівництвом будівель.

Компанія «Косул» (група СКМ Ріната Ахметова) отримала 2,6 млрд грн доходу. Водночас прибуток зріс на 8% – до 758,8 млн грн, Саме на цю компанію припадає чверть заробітків десятки кращих.

Київська енергетична будівельна компанія Володимира Випирайла показала найбільший приріст прибутку – у 8,8 раза (до 16,9 млн грн), хоч дохід знизився на 6% – до 2,3 млрд грн.

Дохід «Техно-буд-центр» (Ярема Андрій та Ханін Юрій) зріс у 1,6 раза – до 2,2 млрд грн, прибуток – у 1,5 раза до 26 млн грн. Водночас «Веста-І», яку у березні 2025 очолив новий власник – громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, показала чотириразове зростання доходу (2,2 млрд грн), але замість прибутку – 1,9 млн грн збитку.

Нагадаємо, у селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області очікується масштабне будівництво. На реконструкцію тутешньої гімназії виділено 100,38 млн грн.

До слова, один із найдорожчих в Україні будівельних проєктів поблизу фронту – капітальний ремонт дитячого садка №180 у Кривому Розі. У лютому департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав договір із ТОВ «СК Стройінвест» на 108,3 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету і мають завершитися до кінця 2026 року.

Читайте також:

Теги: будівництво бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екологи попереджають, що навіть найменша забудова на пляжі знищить один з останніх недоторканих морських заповідників Єгипту
Серйозна загроза пляжам Єгипту: екологи б'ють на сполох
22 квiтня, 14:36
Інвестори ризикнули вкласти кошти в будівництво установок зберігання енергії виключно тому, що «Укренерго» оголосило про наміри вирішити проблему боргів на балансуючому ринку у 2025 році
Вирішення боргів – умова для запуску нової маневрової генерації – експерт
26 квiтня, 16:50
До великої війни статки Вадима Єрмолаєва становили понад $200 млн
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
29 квiтня, 19:31
У Києві вдруге за тиждень затопило ділянку будівництва метро на Виноградар (відео)
У Києві вдруге за тиждень затопило ділянку будівництва метро на Виноградар (відео)
4 травня, 09:33
Rомплекс знаходиться в межах прибережної захисної смуги Дніпра за адресою: вул. Набережно-Корчуватська, 35 у Києві
Готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра у Києві буде знесено за рішенням суду
8 травня, 12:47
Археологи розкопали стародавній палац, де колись могли жити Папи Римські (фото)
Археологи розкопали стародавній палац, де колись могли жити Папи Римські (фото)
10 травня, 11:27
Сергій Дербін із Дніпра став архітектором ескізного проєкту Національного військового меморіального кладовища
Скандал довкола будівництва головного військового цвинтаря. Влада лише тепер готує архітектурний конкурс
11 травня, 22:43
У День героїв, 23 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі заплановано перші поховання
Скандальний тендер із будівництва військового цвинтаря. Антимонопольний комітет виявив змову
11 травня, 16:47
Проєкт ремонту дитсадка №180 у Кривому Розі
Прифронтовий Кривий Ріг повертається до «Великого будівництва»
17 травня, 18:28

Бізнес

Будівельний бум? Як змінилися прибутки топових компаній за рік
Будівельний бум? Як змінилися прибутки топових компаній за рік
Граничні ціни мають відповідати європейським і мінімально впливати на ринок – Оператор ринку
Граничні ціни мають відповідати європейським і мінімально впливати на ринок – Оператор ринку
Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ
Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ
Три тисячі дубових хрестів для військового цвинтаря. Стало відомо, кому дістанеться замовлення на 50 млн грн
Три тисячі дубових хрестів для військового цвинтаря. Стало відомо, кому дістанеться замовлення на 50 млн грн
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради
«Укрнафта» отримала нового очільника
«Укрнафта» отримала нового очільника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
103K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
39K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
32K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
28K
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua