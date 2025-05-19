Будівельний бум? Як змінилися прибутки топових компаній за рік

Найдохіднішими стали компанії, які спеціалізуються на будівництві доріг

Десятка топових компаній у сфері будівництва в індексі «Опендатабота» отримала понад 49 млрд грн доходу. Це на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза – до 3,09 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Левова частка доходу припадає на пʼять компаній, що спеціалізуються на будівництві доріг: 75% або ж 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель – їхній внесок скромніший: 20% доходу. Одна компанія у рейтингу працює у вузькій сфері розвідувального буріння.

Третій рік поспіль трійка лідерів індексу будівельної галузі майже незмінна. Лідером є компанія «Автомагістраль-Південь» з Одеси, якою володіє Олександр Бойко. У 2024 компанія заробила 13,2 млрд грн (27% загального доходу топу), що у 1,6 раза перевищує показники 2023. Прибуток – рекордні 1,36 млрд грн.

На другому місці – вінницька «Автострада» Максима Шкіля. Компанія заробила 10,8 млрд грн (+30%) і наростила прибуток у 1,6 раза – до 74,6 млн грн. Третє місце посів одеський «Ростдорстрой», власниками якого є Євген Коновалов і Юрій Шумахер. Компанія збільшила дохід на 15% (до 6,85 млрд грн), водночас прибуток скоротився на чверть.

Топ 10 компаній у сфері будівництва інфографіка: «Опендатабот»

На четверту сходинку піднялася «Онур Конструкціон Інтернешнл» зі Львова. Власники – турецькі підприємці Четінджевіз Онур та Іхсан. Дохід компанії зріс на 30% – до 3,82 млрд грн, а прибуток – майже утричі: до 418 млн грн.

П’яте місце – компанія «Ательє де Франс Київ», яка займається реставрацією пам’яток архітектури. Її дохід зріс у 6,4 раза – до 2,9 млрд грн, прибуток – утричі (44 млн грн). Власник – француз Куртуа Антуан, Філіп, Марі.

«Феррострой» із Полтавщини наростив дохід у 1,7 раза до 2,62 млрд грн і прибуток – у 2,6 раза до 298 млн грн. Компанія займається будівництвом будівель.

Компанія «Косул» (група СКМ Ріната Ахметова) отримала 2,6 млрд грн доходу. Водночас прибуток зріс на 8% – до 758,8 млн грн, Саме на цю компанію припадає чверть заробітків десятки кращих.

Київська енергетична будівельна компанія Володимира Випирайла показала найбільший приріст прибутку – у 8,8 раза (до 16,9 млн грн), хоч дохід знизився на 6% – до 2,3 млрд грн.

Дохід «Техно-буд-центр» (Ярема Андрій та Ханін Юрій) зріс у 1,6 раза – до 2,2 млрд грн, прибуток – у 1,5 раза до 26 млн грн. Водночас «Веста-І», яку у березні 2025 очолив новий власник – громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, показала чотириразове зростання доходу (2,2 млрд грн), але замість прибутку – 1,9 млн грн збитку.

Нагадаємо, у селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області очікується масштабне будівництво. На реконструкцію тутешньої гімназії виділено 100,38 млн грн.

До слова, один із найдорожчих в Україні будівельних проєктів поблизу фронту – капітальний ремонт дитячого садка №180 у Кривому Розі. У лютому департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав договір із ТОВ «СК Стройінвест» на 108,3 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету і мають завершитися до кінця 2026 року.