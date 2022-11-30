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Розслідувачі розповіли, скільки компаній в Україні досі пов’язані з Росією

Надія Клочко
glavcom.ua
Розслідувачі розповіли, скільки компаній в Україні досі пов’язані з Росією
В Україні працюють тисячі компаній, пов'язаних з РФ та Білоруссю
фото: DW

Трапляються випадки, коли сама назва компанії натякає на «ворожий слід»

На сьогодні близько 21 тис. українських компаній мають зв’язок із бізнесом у Російській Федерації. Значна частина цих компаній вигравала державні тендери у той час, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це свідчать результати дослідження ІТ-компанії «YouControl».

Керівниця соціального напрямку PR-департаменту «YouControl» Вероніка Бойко пояснила, що пов’язаних з РФ компаній набагато більше, ніж здається – зокрема тому, що пов’язаність із Росією може ховатися у юридичних особливостях компаній.

«Трапляються випадки, коли сама назва компанії натякає на «ворожий слід» – наприклад, фермерське господарство «Росія», засноване у 2012 році, яке досі не змінило назву, або підприємство, зареєстроване ще за часів СРСР. Інший варіант – коли бенефіціар – компанія, розташована і зареєстрована на території Росії. Під час дослідження траплялися компанії, які є частиною великого холдингу, що досі не вийшов з російського ринку і має представництво в РФ, тобто продовжує надавати послуги росіянам. Під час дослідження ми знайшли випадки, коли юридичні особи мають дочірню компанію в країні-агресорі. Саме таких компаній на сьогодні – понад 17 тис. Крім того, понад 3,6 тис. українських компаній підтримують російську агресію в Україні. Йдеться зокрема про білоруські та іранські компанії», – пояснила Вероніка Бойко.

Дослідження також показало, що частина перерахованих компаній з «російським слідом» досі не перебуває під санкціями і, відповідно, не має ніяких обмежень у наданні послуг та отриманні прибутків в Україні.

«Мусимо визнати, що ці компанії навіть беруть участь у державних тендерах. Станом на період з березня по липень, понад 191 українська компанія, яка має зв’язки з РФ або Білоруссю, виграла тендерів на 985 млн грн», – сказала керівниця департаменту.

Зокрема, у березні в Україні було укладено 535 контрактів із компаніями, що мають російський слід, на суму близько 140 млн грн. У квітні – 311 контрактів на понад 179 млн грн; у травні – 339 договорів на рекордних за пів року 338,66 млн грн; у червні – 502 контракти на 318,46 млн грн. У липні з компаніями, які мають слід РФ, уклали 155 договорів на загальну суму 9,6 млн грн. Водночас у серпні, в останній місяць дослідження, компаній-переможців тендерів зі зв’язками з РФ чи Білоруссю не виявили.

Нагадаємо, раніше аналітики центру R&D YouControl опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабної війни РФ проти України та з'ясували, що більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ і Білоруссю.

До слова, 19 жовтня президент України Володимир Зеленський видав укази, якими ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти російських олігархів, компаній, колаборантів та артистів. Санкції загалом стосуються понад 3600 юридичних та фізичних осіб. Так, указом №727/2022 на 10 років запровадили санкції проти 256 олігархів.

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Теги: бізнес росія

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