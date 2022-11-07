Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив втішну новину для бізнесу

Коваленко: «Зараз у бази додаються адреси юросіб, тому планувати роботу стане простіше»

Українцям варто запастися терпінням, адже екстрені відключення світла в Україні триватимуть і надалі. Утім, є позитивний момент для бізнесу, адже тепер у бази додаються адреси юросіб, тому планувати роботу відносно відключення електроенергії стане простіше. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко у Facebook.

«Колеги працюють над зворотним зв'язком та продовжують поповнювати перелік адрес, які ви вказуєте на сторінках із графіками, щоб вони працювали ефективніше. Наприклад, днями актуалізували базу та додали близько 400 адрес. Також графіки стануть більш зручними і для бізнесу. Раніше адрес юридичних осіб, які розташовувалися в окремих будівлях, у графіках імовірних відключень не було, тому вони не могли визначити, коли відключатимуть електроенергію. Зараз у бази додаються адреси юросіб, тому планувати роботу стане простіше», – уточнив Коваленко.

Гендиректор Yasno зазначив, що протягом доби від енергопостачання було відключено 804 тис. точок. «Сьогодні зранку до стабілізаційних графіків підключили екстрені. Загалом за день відключили 804 000 точок у три черги та стабілізували систему на 378 МВт. Ремонти тривають, тому якийсь час триватиме така ситуація. Будь ласка, наберіться терпіння», – написав Коваленко.

Нагадаємо, раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.