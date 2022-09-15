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Компанії відомого бізнесмена впіймали на несплаті податків на 20 мільйонів, – БЕБ

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Компанії відомого бізнесмена впіймали на несплаті податків на 20 мільйонів, – БЕБ
Українського бізнесмена впіймали на несплаті податків
Фото з відкритих джерел

Обидві компанії прямо чи опосередковано належать одній людині

БЕБ заявило про викриття двох компаній (одна напряму належить «відомому українському бізнесмену», інша – опосередковано) у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – за даними видання Економічна правда, йдеться про компанії Олександра Ярославського. Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.

«У ході досудового розслідування кримінального провадження співробітники БЕБ викрили дві компанії, задіяні в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Одне з підприємств напряму належить відомому українському бізнесмену, інше товариство належить йому опосередковано, через пов’язану компанію», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, службові особи підприємства гірничодобувної промисловості упродовж 2021-2022 років «документально відобразили закупівлю газоподібних енергоресурсів у акціонерного товариства».

«У результаті чого ухилились від сплати податку на майже 20 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У БЕБ додали, що обидві компанії утворюють єдиний суб’єкт господарювання у розумінні статті 1 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що бізнесмен Ярославський повертається в Україну.

Раніше повідомлялося, харківський бізнесмен Олександр Ярославський продає власну яхту, аби допомогти місту, яке зазнало обстрілів з боку російських військ.

Нагадаємо, у ніч із 9 на 10 лютого в Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув чоловік. Водій з місця події втік. Після проведення першочергових слідчих дій встановлено, що до смертельної аварії причетні автомобілі із кортежу бізнесмена Ярославського.

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Теги: бізнес Олександр Ярославський

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