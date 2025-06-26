Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС

Прайс-кепи мають бути скасовані для інтеграції України в європейський енергоринок – Сюзанне Ніс

Щоб стати частиною спільного ринку електроенергії Європейського Союзу, Україні потрібно не просто технічно інтегруватися, а й

докорінно змінити правила гри на ринку. Однією з ключових умов є скасування граничних цін (прайс-кепів), які досі спотворюють конкуренцію та суперечать європейському законодавству. Про це заявила Сюзанне Ніс, керівниця Green Deal Ukraїna та провідна енергетична експертка ЄС.

Вона наголосила: «Україна хоче приєднатися до європейського ринку електроенергії у 2027 році. Це дуже амбітна мета. Це може відбутися швидко, але вимагає повної імплементації мережевих кодексів, а також пакету законів з інтеграції електроенергетики, який ще не прийнятий».

За її словами, зазначений пакет повинен бути ухвалений не пізніше третього кварталу 2025 року, а краще – раніше. Йдеться про

ключові регуляторні норми, без яких функціонування ринку за європейськими стандартами неможливе. Одним із болючих питань залишається наявність прайс-кепів.

«В Україні досі діють граничні ціни, це один з перекосів. Вони мають бути скасовані, а вразливі споживачі повинні отримувати фінансову підтримку напряму, а не через ціну на електроенергію», – зазначила експертка.

Хоча минулого року верхні межі було частково переглянуто, цього недостатньо для повноцінного функціонування ринку, додала вона.

«Дійсно,верхня межа була змінена в травні минулого року, і помітні деякі покращення. Але таких покращень може бути більше», – підкреслила Ніс.

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова заявив, що діюча модель ціноутворення,

зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з ЄС.