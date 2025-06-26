Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС

Прайс-кепи мають бути скасовані для інтеграції України в європейський енергоринок – Сюзанне Ніс

Щоб стати частиною спільного ринку електроенергії Європейського Союзу, Україні потрібно не просто технічно інтегруватися, а й
докорінно змінити правила гри на ринку. Однією з ключових умов є скасування граничних цін (прайс-кепів), які досі спотворюють конкуренцію та суперечать європейському законодавству. Про це заявила Сюзанне Ніс, керівниця Green Deal Ukraїna та провідна енергетична експертка ЄС.

Вона наголосила: «Україна хоче приєднатися до європейського ринку електроенергії у 2027 році. Це дуже амбітна мета. Це може відбутися швидко, але вимагає повної імплементації мережевих кодексів, а також пакету законів з інтеграції електроенергетики, який ще не прийнятий».

За її словами, зазначений пакет повинен бути ухвалений не пізніше третього кварталу 2025 року, а краще – раніше. Йдеться про
ключові регуляторні норми, без яких функціонування ринку за європейськими стандартами неможливе. Одним із болючих питань залишається наявність прайс-кепів.

«В Україні досі діють граничні ціни, це один з перекосів. Вони мають бути скасовані, а вразливі споживачі повинні отримувати фінансову підтримку напряму, а не через ціну на електроенергію», – зазначила експертка.

Хоча минулого року верхні межі було частково переглянуто, цього недостатньо для повноцінного функціонування ринку, додала вона.

«Дійсно,верхня межа була змінена в травні минулого року, і помітні деякі покращення. Але таких покращень може бути більше», – підкреслила Ніс.

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова заявив, що діюча модель ціноутворення,
зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з ЄС.

Теги: Енергоринок енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед «Гарпоком» за послугу зі збільшення зеленої електроенергії сягнула 16,3 млрд грн
«Укренерго» до кінця року планує погасити борги за зелену енергію за 2021-2022 роки
20 червня, 16:01
Зеленський провів нараду з силовиками
Зеленський попередив про загрозу російських ударів по енергетиці
15 червня, 22:27
Прокіп нагадав, що прайс-кепи були введені ще у 2019 році як тимчасовий інструмент строком на 9 місяців, але діють досі
Прайс-кепи блокують імпорт і змушують «Укренерго» купувати найдорожчу електроенергію – експерт
15 червня, 14:50
На її думку, з боку держави було б логічним надати податкові пільги інвесторам для того, щоб прискорити активну відбудову енергетики
Для відбудови енергетики мають існувати податкові пільги – інвестор
14 червня, 13:00
Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал
Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал
11 червня, 16:20
За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів
За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів
8 червня, 16:17
Сьогодні атомна енергетика – форпост стабільності енергопостачання в Україні
Чи будуть блекаути цього літа? ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА
1 червня, 06:00
Відсутність відтермінування CBAM може коштувати Україні 4,8% ВВП – Центр Разумкова
Відсутність відтермінування CBAM може коштувати Україні 4,8% ВВП – Центр Разумкова
29 травня, 09:31
Плачков: Україна має просити у ЄС відтермінування CBAM для захисту національних інтересів
Плачков: Україна має просити у ЄС відтермінування CBAM для захисту національних інтересів
28 травня, 15:21

Бізнес

Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС
Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС
Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери
Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери
Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін
Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін
Метінвест у 2024 році витратив понад 500 млн на захист довкілля
Метінвест у 2024 році витратив понад 500 млн на захист довкілля
Федерація роботодавців транспорту звернулася до віцепрем’єра Кулеби через тарифну ініціативу Укрзалізниці
Федерація роботодавців транспорту звернулася до віцепрем’єра Кулеби через тарифну ініціативу Укрзалізниці
Метінвест залучає до роботи студентів-українців із Великої Британії
Метінвест залучає до роботи студентів-українців із Великої Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
208K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
22K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
11K
Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7711
Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua